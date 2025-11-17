É OFICIAL
Novo feriado? Salvador ganha data comemorativa pré-carnaval
Data foi sancionada e publicada no Diário Oficial do Município
Por Edvaldo Sales
O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), sancionou a lei que institui, no calendário oficial de eventos da cidade, o Dia Municipal do Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município divulgado no último sábado, 17.
O desfile vai ocorrer, anualmente, no penúltimo sábado que antecede o Carnaval de Salvador, no bairro do Rio Vermelho. Segundo o documento, as despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
O Dia Municipal do Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho tem como objetivo:
- valorizar a cultura popular e a arte do palhaço como expressão artística e de cidadania;
- promover a diversidade cultural e o acesso democrático à folia carnavalesca;
- estimular atividades artísticas de rua e ações de inclusão cultural;
- reforçar a identidade cultural do bairro do Rio Vermelho e sua relação com o Carnaval de Salvador.
O projeto que deu origem à lei é de autoria do vereador Sílvio Humberto (PSB). A Câmara Municipal de Salvador (CMS). “Ao oficializarmos esse evento, estamos protegendo a nossa memória e garantindo que as futuras gerações possam vivenciar essa tradição tão rica e diversa. É uma vitória de todos que valorizam a diversidade cultural e a força da nossa gente”, disse o vereador.
Ainda de acordo com ele, a nova lei não apenas inclui o Desfile no calendário oficial, mas também abre caminhos para que o poder público possa oferecer suporte em questões como: segurança, limpeza e organização.
“São elementos essenciais para o crescimento sustentável do evento. A aprovação é vista como um passo importante para fortalecer a cena cultural do Rio Vermelho e de toda a cidade, reafirmando o compromisso de Salvador com suas raízes e manifestações populares”, destacou.
