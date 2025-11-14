Projeto abre curso gratuito de teatro; veja como participar

Projeto baiano amplia oportunidades para jovens artistas das periferias - Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para as oficinas da residência “Qualificando a Desordem” até o dia 28 de novembro, ampliando a oportunidade para jovens artistas negros de Salvador participarem da etapa formativa do projeto “Ordem Questionada”, realizado pelo Coletivo Subverso das Artes.

Nesta fase, estão abertas 20 vagas para participantes ouvintes, que poderão escolher uma ou mais das oito oficinas técnico-artísticas e de gestão teatral, de acordo com sua disponibilidade. A seleção é voltada a artistas negros moradores de comunidades como Engenho Velho da Federação, Engenho Velho de Brotas, Nova Brasília, Candeal e Santo Inácio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário online; o resultado será divulgado até 1º de dezembro no Instagram do coletivo (@coletivosubversoo).

As oficinas acontecem quinzenalmente entre novembro de 2025 e abril de 2026, com turmas compostas por 30 pessoas: 10 residentes previamente selecionados, que recebem bolsa de permanência, e 20 novos participantes. Entre os temas trabalhados estão escrita teatral, atuação, direção, direção musical, cenografia, comunicação estratégica, gestão teatral e formação de público.

As oficinas serão ministradas por nomes de destaque na cena baiana. Onisajé assume as formações em Escrita Teatral e Direção Teatral, enquanto Diana Ramos conduz a oficina de Atuação. Na música, Maurício Lourenço lidera a oficina de Direção Musical. Clara Matos coordena a oficina de Cenografia, e Nell Araújo ministra Gestão Teatral. O time se completa com Ana Paula Potira, responsável pela formação de público, e Fábio Lucas, que orientará estratégias de comunicação e pitching.

Após o ciclo formativo, o projeto segue para a etapa “Circula e Questiona”, dedicada à criação e circulação dos espetáculos produzidos durante a residência, com apresentações nos bairros participantes.