Ludmilla, BaianaSystem e mais: ilha perto de Salvador terá 5 dias de show

Foi anunciada a programação oficial da Festa da Independência de Itaparica 2026, que vai celebrar os 203 anos do feito histórico com cinco dias de festa, entre os dias 6 e 11 de janeiro. O evento unirá cultura, música e memória, em uma homenagem à resistência popular que marcou a Batalha de Itaparica em 1823.

O palco do Campo Formoso, no Centro Histórico de Itaparica, será o centro das comemorações. Entre as atrações confirmadas estão Maria Gadú, Luiz Caldas, Toni Garrido, Geraldo Azevedo, Livinho, Jota Quest, BaianaSystem, Kart Love, Samba do Peu, Calcinha Preta, O Kanalha, Mambolada, Fantasmão, Carlinhos Brown, Ludmilla, Daniel Vieira, Benza Deus, Olodum, Simples e Natural, Mari Fernandez e Kevi Jonny.

A grade reforça a mistura de ritmos que caracteriza a festa, ao combinar grandes shows noturnos com os tradicionais cortejos e atos cívicos que ocupam as ruas da cidade desde o amanhecer do dia 7.

O prefeito Zezinho Oliveira lembrou que a festa é, antes de tudo, um ato de valorização da história do município.

“É uma festa cultural, principalmente, que retrata a história do nosso município. Não haveria 2 de Julho se não fosse a Batalha do 7 de Janeiro em Itaparica”, afirmou. Segundo ele, a programação começa ainda de madrugada. “Nós começamos com a alvorada às 4h, depois tem o hasteamento da bandeira, a missa em ação de graças e a sessão solene na Câmara. Às 16h acontece o ato da puxada do carro, com autoridades e o povo acompanhando o cortejo até a praça central”.

Além de rememorar a luta pela independência, o evento movimenta a economia local e o turismo. “A festa de 7 de janeiro já entrou no calendário festivo da Bahia. O ano passado ficou entre as cinco maiores do estado e é mais um atrativo turístico, por acontecer na alta temporada. A cidade fica pulsante, e a economia vai lá pra cima, graças a Deus”, completou Zezinho.

Com papel fundamental nas batalhas de 1823, a Ilha de Itaparica foi um dos principais pontos de resistência contra as tropas portuguesas, servindo de base para o avanço das forças que consolidariam a Independência da Bahia e, por consequência, do Brasil. A história de figuras como Maria Felipa de Oliveira, símbolo da luta negra e feminina, é lembrada todos os anos durante as comemorações.

Entre as manifestações culturais que ajudam a manter viva essa memória está o grupo cultural “Os Guaranis”, criado em 1939. “O grupo tem a única finalidade de representar e homenagear a população nativa de Itaparica que participou das batalhas de 7 de janeiro de 1823”, explicou Emanoel Pitta, integrante há mais de 40 anos.

Ele destaca que o coletivo é um dos principais símbolos da festa. “Nós somos, juntamente com a imagem do Caboclo, os principais símbolos do 7 de janeiro em Itaparica. É um prazer imenso fazer parte dessa tradição e desse contexto histórico. É importante ter o grupo para manter viva essa memória da participação popular na independência do Brasil”.

As comemorações começam na noite do dia 6 de janeiro, com a tradicional puxada do Carro do Caboclo, que sai do Jardim dos Namorados em direção ao Centro Histórico. No dia 7, data da Independência, a programação cívica toma as ruas com alvorada, missa, hasteamento de bandeira e cortejo formado por caboclos, baianas, sambadeiras e capoeiristas.

Nos dias seguintes, a festa se estende com apresentações culturais e shows até o encerramento no dia 11, com o ritual da “Guardada do Caboclo”.