Machu Picchu da Bahia: cidade recebe festival único à beira-mar

Festival transforma Maraú em reduto de conexão e cura - Foto: Divulgação | Ingrid Brandão

Sob a influência do paralelo 14, o mesmo que atravessa regiões místicas como Machu Picchu, a Península de Maraú parece vibrar em outra frequência. Cercada por mata atlântica, praias de águas cristalinas e uma atmosfera de introspecção, o local se transforma, entre os dias 19 e 23 de novembro, no cenário da segunda edição do Maraú Yoga Festival, o primeiro festival imersivo de yoga e natureza do litoral baiano.

Serão mais de 14 práticas e vivências guiadas por 10 mestres, entre nomes locais e convidados de fora, que apresentam diferentes vertentes do yoga, como Hatha, Iyengar, Ashtanga, Tantra, Ayurveda, Pranayama, Mandala Flow, Kirtan e Sound Healing.

As atividades acontecem em Taipu de Fora e Barra Grande, com o mar como pano de fundo e o som dos pássaros como trilha. Reconhecida como a baía mais preservada do Brasil e lar de uma das 100 praias mais icônicas do mundo, Taipu de Fora oferece o cenário perfeito para um festival que celebra o equilíbrio entre espiritualidade, sustentabilidade e comunidade.

Idealizado por Elisa Vilas Boas, fundadora da Casa Maré, espaço que une moda, arte e artesanato local, o Maraú Yoga Festival nasceu do desejo de compartilhar a força transformadora do yoga e da natureza.

“Sempre sonhei em ver aqui um grande encontro entre pessoas conectadas pelo mesmo propósito. O yoga mudou a minha vida e a Península é o lugar ideal para que mais pessoas sintam essa força”, conta Elisa.