Expande Capão divulga programação com cientistas e líderes indígenas

Grade de palestrantes do evento - Foto: Divulgação

O Expande Capão estreia de 20 a 22 de novembro no Vale do Capão, na Chapada Diamantina, com oito mesas temáticas e 18 convidados entre lideranças indígenas, cientistas e terapeutas. A programação é gratuita (sujeita à lotação do espaço) e acontece no Coreto da Vila, das 16h às 20h.

O evento inclui debates sobre ancestralidade, neurociência, saúde mental, enteógenos, cannabis e políticas públicas, em um encontro que propõe unir ciência contemporânea e saberes tradicionais.

Mais do que um fórum de discussões, o evento se define como um movimento de reconexão. A proposta é construir pontes entre tradição e inovação para repensar o cuidado, a saúde mental e os limites da experiência humana.

A curadoria é assinada por Marco Algorta, referência no desenvolvimento da indústria canábica na América Latina, e Diogo Busse, representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO OFICIAL:

QUINTA-FEIRA, 20/11: Território, Tradição e Pertencimento

Eixo: práticas seguras, ancestralidade e ética no uso de enteógenos

16h | 1. Apresentação do Expande Capão e o território da Chapada

O debate: O Capão é mais que cenário: como a comunidade local se relaciona com o movimento de expansão da consciência e o turismo espiritual?

Convidados

Dra. Cecília Nizarala: Médica integrativa e canábica, Instrutora de ThetaHealing representa a igreja do Santo Daime Centro Livre Estrela Azul, no Vale do Capão.

Médica integrativa e canábica, Instrutora de ThetaHealing representa a igreja do Santo Daime Centro Livre Estrela Azul, no Vale do Capão. Cris Nishimori: Multi-artista, pesquisadora das medicinas da floresta há 23 anos, instrutora de ThetaHealing há 11 anos, senta na roda do Conselho das Anciãs das 13 Luas.

Multi-artista, pesquisadora das medicinas da floresta há 23 anos, instrutora de ThetaHealing há 11 anos, senta na roda do Conselho das Anciãs das 13 Luas. Ayrã Nery: Jovem nativo, tem o cargo de Nganga Nkanda Meianvulê no terreiro de Candomblé Angola “Nzo Nkongo Kadyambuka Junsara”. Produtor cultural e ativista religioso, Ayrã, é símbolo da identidade bantu no aquilombamento do Vale.

Jovem nativo, tem o cargo de Nganga Nkanda Meianvulê no terreiro de Candomblé Angola “Nzo Nkongo Kadyambuka Junsara”. Produtor cultural e ativista religioso, Ayrã, é símbolo da identidade bantu no aquilombamento do Vale. Jarbas Rodrigues Junior: Terapeuta, trabalha com oráculo magia e medicinas da floresta. É dirigente da Escola de Umbanda Sagrada e Magia Divina Flor dos Orixás, no Vale do Capão.

Terapeuta, trabalha com oráculo magia e medicinas da floresta. É dirigente da Escola de Umbanda Sagrada e Magia Divina Flor dos Orixás, no Vale do Capão. Mediação: Marco Algorta e Diogo Busse

18h | 2. Renascimento ou colonialismo? A Ayahuasca como biocultura

O debate: Caminhos concretos para diversidade, equidade e reconhecimento dos saberes ancestrais no campo da consciência.

Convidados

Daiara Tukano: Artista, educadora, comunicadora, mestre em direitos humanos pela Universidade de Brasília (UnB) e cofundadora da Conferência Indígena da Ayahuasca.

Artista, educadora, comunicadora, mestre em direitos humanos pela Universidade de Brasília (UnB) e cofundadora da Conferência Indígena da Ayahuasca. Dra. Adana Omágua Kambeba: A 1ª médica do seu povo no Brasil, que une a Medicina Tradicional Indígena e a Científica. Atua como médica “Prescritora de Cannabis”.

A 1ª médica do seu povo no Brasil, que une a Medicina Tradicional Indígena e a Científica. Atua como médica “Prescritora de Cannabis”. Dr. Glauber Loures de Assis: Doutor em Sociologia (UFMG), pesquisador de plantas sagradas e suas tradições, e fundador da igreja do Santo Daime Céu da Divina Estrela.

Doutor em Sociologia (UFMG), pesquisador de plantas sagradas e suas tradições, e fundador da igreja do Santo Daime Céu da Divina Estrela. Jairo Lima: Indigenista, conselheiro sênior do Instituto Yorenka Tasorentsi, membro do Grupo de Organização da Conferência Indígena da Ayahuasca e diretor de Operações do Fórum Mundial da Ayahuasca.

Indigenista, conselheiro sênior do Instituto Yorenka Tasorentsi, membro do Grupo de Organização da Conferência Indígena da Ayahuasca e diretor de Operações do Fórum Mundial da Ayahuasca. Mediação: Marco Algorta

SEXTA-FEIRA, 21/11: Ciência, comunicação e soberania

Eixo: Inovação, regulação e diálogo entre saberes

16h | 3. Comunicação psicodélica: como furar a bolha

O debate: Estratégias de linguagem e mídia para ampliar o diálogo social sobre a expansão da consciência.

Convidados

Tábata Gerk: Psicoterapeuta e especialista em terapia e integração psicodélicas pelo instituto Psychedelics Today (EUA). Co-fundadora da rede latina Hijas del Sur, de saúde da mulher, psicodélicos e cultura.

Psicoterapeuta e especialista em terapia e integração psicodélicas pelo instituto Psychedelics Today (EUA). Co-fundadora da rede latina Hijas del Sur, de saúde da mulher, psicodélicos e cultura. Iago Lobo: Psicólogo, mestre em Saúde Coletiva (ISC/UFBA), redutor de danos e fundador do observatório Micélio de Notícias.

Psicólogo, mestre em Saúde Coletiva (ISC/UFBA), redutor de danos e fundador do observatório Micélio de Notícias. Caroline Apple: Jornalista, especialista em Antropologia, colunista de Psicodelia Brasileira e colaboradora do Instituto Yorenka Tasorentsi, onde atua na comunicação do Fórum Mundial da Ayahuasca.

Jornalista, especialista em Antropologia, colunista de Psicodelia Brasileira e colaboradora do Instituto Yorenka Tasorentsi, onde atua na comunicação do Fórum Mundial da Ayahuasca. Mediação: Diogo Busse

Grade de palestrantes do evento | Foto: Divulgação

17h | 4. Cannabis ou maconha? O estigma como obstáculo para uma regulação eficiente

O debate: Como superar o preconceito e construir uma regulação baseada em evidências, saúde e respeito cultural?

Convidados

Dra. Mariane Ventura: Médica, especialista em Medicina de Família e Comunidade, pós graduada em Cannabis Medicinal e em Medicina da Dor.

Médica, especialista em Medicina de Família e Comunidade, pós graduada em Cannabis Medicinal e em Medicina da Dor. Augusto Vitale Marino: Psicólogo, Socioanalista, Docente e Pesquisador pela Universidad de la República do Uruguai. Presidiu o Instituto de Regulação e Controle da Cannabis (IRCCA).

Psicólogo, Socioanalista, Docente e Pesquisador pela Universidad de la República do Uruguai. Presidiu o Instituto de Regulação e Controle da Cannabis (IRCCA). Leandro Stelitano: Fundador e presidente da Associação para Pesquisa e Desenvolvimento da Cannabis Medicinal (CANNAB), vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas da Bahia (CEPAD) e diretor de Ciência e Tecnologia da ABCCI (Associação Brasileira de Cannabis e Cânhamo Industrial (ABCCI).

Fundador e presidente da Associação para Pesquisa e Desenvolvimento da Cannabis Medicinal (CANNAB), vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas da Bahia (CEPAD) e diretor de Ciência e Tecnologia da ABCCI (Associação Brasileira de Cannabis e Cânhamo Industrial (ABCCI). Mediação: Marco Algorta

18h | 5. Psicodelia brasileira: tradição, ciência e oportunidade

O debate: O Brasil é um mosaico de saberes dos povos originários à universidade. É possível (e desejável) aproximar a ciência da sabedoria ancestral?

Convidados

Dr. Dráulio Barros de Araújo: Neurocientista pioneiro no Brasil em estudos com Ayahuasca e DMT, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Neurocientista pioneiro no Brasil em estudos com Ayahuasca e DMT, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Dra. Fernanda Palhano-Fontes: Neurocientista e pesquisadora do Instituto do Cérebro (UFRN), especialista em ressonância magnética funcional.

Neurocientista e pesquisadora do Instituto do Cérebro (UFRN), especialista em ressonância magnética funcional. Daiara Tukano

Dra. Adana Kambeba

Mediação: Glauber Loures de Assis

SÁBADO, 22/11: Cuidado, integração e futuro

Eixo: Novos modelos terapêuticos, biotecnologia e ética da expansão

16h | 6. Novos modelos: famílias psicodélicas

Convidados: Glauber Loures de Assis; Adana Kambeba; Marco Algorta.

Glauber Loures de Assis; Adana Kambeba; Marco Algorta. Mediação: Diogo Busse

17h | 7. Integração e preparação: o antes e o depois da experiência

Convidados: Iago Lobo; Tábata Gerk; Dra. Cecília Nizarala.

Iago Lobo; Tábata Gerk; Dra. Cecília Nizarala. Mediação: Marco Algorta

18h | 8. Regulações do futuro: queremos regular os psicodélicos?

Convidados: Augusto Vitale; Jairo Lima; Diogo Busse; Dra. Mariane Ventura.

Augusto Vitale; Jairo Lima; Diogo Busse; Dra. Mariane Ventura. Mediação: Marco Algorta

Curadores e palestrantes, Marco Algorta e Diogo Busse | Foto: Divulgação

Expande Capão: consciência, ciência e cura

O Expande Capão é uma realização da Viramundo Produções, com patrocínio da aLeda. A iniciativa reforça o Vale do Capão como polo de cultura, educação e turismo sustentável, transformando conhecimento e natureza em experiências vivenciais que estimulam aprendizado, consciência e integração comunitária.

O evento acontece em paralelo ao consagrado Capão in Blues durante o feriado da Consciência Negra. A combinação oferece ao público a oportunidade única de participar dos debates gratuitos do Expande Capão e também curtir aos shows do festival, em turnos diferentes.