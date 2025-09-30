Expande Capão: Chapada Diamantina é palco de evento de cura e debate

Expande Capão é um evento gratuito que vai proporcionar diversas experiências - Foto: Divulgação

A primeira edição do Expande Capão vai acontecer no coração da cidade turística da Bahia, Chapada Diamantina do dia 20 ao dia 22 de novembro. O evento gratuito será uma oportunidade de unir experiências entre os povos originários e a ciência psicodélica.

O evento não terá custo e propõe ampliar a consciência e promover cura por meio de estudos, debates e trocas de conhecimento respaldados na ciência.

Programação

No período de três dias, o Coreto do Capão vai ser palco de mesas e conversas com convidados de destaque da Bahia e de outros estados, unindo ciência, ancestralidade e práticas contemporâneas.

A programação vai abordar temas como a Cannabis e temas como a sua proibição, resultados medicinais e outros estudos científicos, além de saberes indígenas sobre substâncias enteógenas, como jurema, ayahuasca e cogumelos.

Concepção e idealizadores

O evento surgiu com a união dos idealizadores do Capão in Blues, Ildázio Tavares Jr. e José Alves, se uniram a Marco Algorta, pioneiro no desenvolvimento da indústria canábica na América Latina, e Diogo Busse, representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, para criar um novo espaço de reflexão e encontro de saberes.

Para Algorta, a experiência de organizar um evento assim é um mergulho em memórias e diálogos necessários.

“Organizar o Expande Capão tem sido como abrir um baú cheio de surpresas: encontrei vontades, expectativas e sonhos guardados há muito tempo. O Expande Capão será um espaço único de diálogo, onde lideranças dos povos originários do Brasil se encontram com a ciência mais avançada do campo psicodélico. Vamos poder escutar, de igual para igual, o que esse conhecimento representa, quais foram os caminhos percorridos e de que forma ele se manifesta como parte fundamental da identidade cultural brasileira. E a Bahia, matriz da cultura que habita este solo, com a força e a alegria do povo baiano, tornou o meu trabalho muito mais leve”, disse.

Marco Algorta, pioneiro no desenvolvimento da indústria canábica na América Latina | Foto: Divulgação

Além dele, Diogo Burse se junta a curadoria do Expande Capão com sua experiência no campo das políticas públicas e na defesa dos direitos humanos.

“Vivemos em um mundo à beira do colapso, onde o conhecimento e a tecnologia muitas vezes são usados para a autodestruição. É impossível não refletir sobre como temos vivido e o que podemos fazer para mudar. Quando Ildázio me convidou para organizar o evento, junto a Marco Algorta, vi a oportunidade de promover uma reflexão necessária e inadiável: estamos diante de uma crise de consciência que conecta todas as outras crises. Estudos comprovam os benefícios de substâncias historicamente estigmatizadas para a saúde mental e para a cura. Elas promovem encontros profundos com a essência das dores humanas, ajudando a enfrentar traumas e abrir caminhos de transformação”, detalha.

Diogo Busse, representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas | Foto: Divulgação

O Expande Capão é uma realização da Viramundo Produções, com patrocínio da aLeda.

A iniciativa reforça o Vale do Capão como polo de cultura, educação e turismo sustentável, transformando conhecimento e natureza em experiências vivenciais que estimulam aprendizado, consciência e integração comunitária.