Capão in Blues 2025: o que fazer e os shows que você não pode perder

Norte-americana Alma Thomas é uma das atrações - Foto: Divulgação

Lugar mágico pela própria natureza, o Vale do Capão vai ganhar daqui a alguns dias mais uns toques de magia quando o som do blues invadir a vila entre os dias 20 e 22 próximos – sendo a primeira noite justamente no Dia da Consciência Negra.

Ao longo de três dias, o festival vai botar o palco armado na Vila do Capão atrações locais e internacionais. O primeiro dia será aberto por Calu Manhãs e Banda CBD (BA). Na sequência, a norte-americana Alma Thomas acompanhada da Uptown Band, do Recife. Fechando a night, uma lenda do blues brasileiro: a cantora mineira Rosa Marya Colin, pioneira na estrada desde os anos 1960 – inicialmente cantando bossa e MPB, depois se convertendo em blueseira na primeira metade dos anos 1980. Mas Rosa não vem sozinha: ao seu lado, o gaitista carioca Jefferson Gonçalves vai apimentar ainda mais uma session que promete ser histórica.

A segunda noite do festival não deixa por menos e começa com a cantora baiana Cacá Magalhães. Em seguida, a polonesa Kasia Miernik, acompanhada dos gaúchos do Cris Ferreira Trio (RS). Para fechar, outra lenda viva: ninguém menos que Luiz Carlini & Tutti Frutti – o guitar hero de LPs clássicos de Rita Lee vem fazer um show inédito na Bahia, o álbum Fruto Proibido na íntegra. Luxo.

Mas não acabou. O sábado, 22, promete intensas emoções com Júlio Caldas com participação de Lia Chaves, o duelo de titãs Armandinho Macedo & Eric Assmar e a cantora norte-americana JJ Thames, original de Detroit, lar da gravadora Motown, meca da black music.

Feliz coincidência

Segundo Ildázio Tavares Jr., idealizador do evento ao lado de José Alves Costa, a primeira noite do festival cair justamente no Dia da Consciência Negra foi uma feliz coincidência – que faz todo sentido e é muito bem-vinda.

“A gente não escolheu a Consciência Negra, a Consciência Negra escolheu a gente, o que pra gente foi muito bom. E estamos respondendo à altura, falando sobre a ancestralidade do blues, né? Que vem do Mississippi, das colheitas do algodão, dos lamentos dos negros sofridos, escravizados, e veio pra Brasil, e hoje tá na Bahia, no Vale do Capão, que nos acolhe muito bem”, diz Ildazio.

“Então é isso, quando vimos, deu na Consciência Negra e a gente vai tentar responder à altura. (Teremos) J.J. Thames, Alma Thomas, Rosa Marya Collin, Lia Chaves, quatro mulheres pretas incríveis cantando, sem contar as outras rapaziadas, tá tudo muito bacana, a curadoria de Eric Assmar é fantástica”, acrescenta.

Eric, que apresenta no festival seu show com Armandinho, lançado nas plataformas de streaming há pouco tempo, aproveita e ressalta o caráter democrático do Capão in Blues: “Acredito que o evento é uma iniciativa importante no sentido de fortalecer a Chapada Diamantina e o estado da Bahia dentro do mapa nacional do blues, trazendo um panorama diverso de artistas do cenário nacional e internacional ao longo de três dias de programação”.

“Tudo isso, dentro de um festival que acontece em praça pública, com livre acesso, o que entendo que democratiza o acesso a essa música, inserindo o blues em meio à nossa tão rica diversidade musical presente em nosso estado”, acrescenta Eric.

Já José Alves lembra que, neste ano, o festival ganhou mais um dia de programação, enriquecendo a oferta de artistas e aquecendo a atividade econômica local: “Um dia a mais de festival significa mais blues, mais experiências e mais movimento na economia local! Nosso intuito é que o Capão in Blues seja mais do que um festival de música e sim um porta-voz para divulgar o destino, com seus atrativos turísticos e tudo o que o Vale do Capão tem a oferecer em arte, cultura, gastronomia, esporte e natureza”.

“Tudo isso em um clima de montanha, a mil metros de altitude em relação ao nível do mar. Realmente é uma experiência que vale a pena ser vivida”, conclui José.

O Capão in Blues conta com a organização e coordenação do Grupo A TARDE, A TARDE FM e Viramundo Produções, e tem produção executiva da Trevo Produções. O evento conta ainda com o apoio da Prefeitura de Palmeiras e da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, além do patrocínio da Dax Oil e do Governo do Estado da Bahia, por meio do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

CAPÃO IN BLUES 2025 / De 20 a 22 de novembro / Local: Vila do Vale do Capão, Chapada Diamantina / Gratuito