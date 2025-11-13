Vereador choca ao detonar feriado da Consciência Negra: "Divide a nação"

O Dia da Consciência Negra (20 de novembro) é feriado nacional desde 2024 - Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil

O vereador Edvaldo Lima (União Brasil), de Feira de Santana, criticou duramente a lei que transformou o Dia da Consciência Negra (20 de novembro) em feriado nacional, classificando-a como “racista e preconceituosa”. A medida ocorreu após uma decisão do governo Lula (PT), em 2024.

Durante sessão na Câmara Municipal na quarta-feira, 12, Lima — que se autodeclarou pardo nas eleições de 2024 — afirmou que o feriado “seria apenas para os negros” e acusou a gestão federal de “dividir a nação”.

“Essa lei que o nobre vereador falou é racista. O feriado é só para os negros. Os brancos que se acabem trabalhando. Isso é um desrespeito, uma lei irresponsável feita no Congresso Nacional”, declarou.

"Racismo institucional"

A fala foi uma resposta ao vereador Sílvio Dias (PT), que havia criticado a autorização para o comércio funcionar no feriado em Feira de Santana.

Edvaldo Lima completou dizendo ser “de uma família negra”, mas rejeitar o que chamou de “racismo institucional”. A fala gerou reação imediata entre os parlamentares e repercutiu nas redes sociais.

Lei instituída em 2024

No próximo dia 20 de novembro, todos os 26 estados, incluindo os 5.570 municípios brasileiros, e o Distrito Federal vão celebrar, pela segunda vez, o feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em homenagem ao líder negro Zumbi dos Palmares.

Instituído pela Lei n.º 14.759/2023, o feriado do Dia da Consciência Negra é um resultado de um movimento do governo brasileiro, em parceria com o parlamento e os movimentos sociais. A data marca a relevância da cultura e história afro-brasileira para o país.

Antes da promulgação da Lei, a data já era feriado em seis estados e cerca de 1.200 municípios.