SALVADOR
SALVADOR

Empreenda Café: comunidade promove empreendedorismo feminino em Salvador

O Dia Global do Empreendedorismo Feminino é celebrado no dia 19 de novembro

Redação

Por Redação

19/11/2025 - 9:51 h | Atualizada em 19/11/2025 - 16:56
Imagem ilustrativa da imagem Empreenda Café: comunidade promove empreendedorismo feminino em Salvador
-

No Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro, Salvador ganha destaque com um movimento que vem transformando a pauta em prática: o Empreenda Café. Idealizado pela estrategista de negócios Larissa Silva, o projeto tem se consolidado como um dos principais espaços de conexão e desenvolvimento para mulheres que comandam seus próprios negócios na capital baiana.

Criado há pouco mais de um ano, o Empreenda Café começou de forma simples: um encontro entre dez empreendedoras. Atualmente, o projeto reúne mais de 200 mulheres, conta com 50 marcas parceiras e movimenta uma comunidade ativa.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Empreenda Café se consolidou como um espaço de acolhimento, aprendizado e negócios, unindo networking a estratégias práticas de crescimento. O impacto é comprovado:

  • Negócios fechados durante e após os encontros
  • Parcerias entre empreendedoras da comunidade
  • Aumento direto nas vendas
  • Visibilidade digital consolidada
  • Engajamento ativo no grupo da comunidade no WhatsApp, com mais de 100 mulheres

Como funciona o Empreenda Café

O movimento possui dois formatos principais:

1. Encontros presenciais

Com ativações, degustações, experiências sensoriais e estandes de marcas parceiras, os eventos criam um ambiente favorável para vendas, networking e visibilidade.

2. Ações digitais

As marcas parceiras recebem destaque nas redes sociais do projeto, reforçando o posicionamento e ampliando o alcance do evento.

Além disso, todos os encontros são construídos para que empreendedoras possam compartilhar desafios, aprender com especialistas convidadas e criar relacionamentos que geram impacto real.

Contatos

  • Parcerias: [email protected]
  • Instagram: @empreendacafe @silva.larissa.oficial
  • Whatsapp: 7198106-9369
  • Local: Salvador — Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

autonomia financeira Desenvolvimento de Negócios Empreenda Café Empreendedorismo Feminino Larissa Silva Networking

