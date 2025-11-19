SALVADOR
Empreenda Café: comunidade promove empreendedorismo feminino em Salvador
O Dia Global do Empreendedorismo Feminino é celebrado no dia 19 de novembro
Por Redação
No Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro, Salvador ganha destaque com um movimento que vem transformando a pauta em prática: o Empreenda Café. Idealizado pela estrategista de negócios Larissa Silva, o projeto tem se consolidado como um dos principais espaços de conexão e desenvolvimento para mulheres que comandam seus próprios negócios na capital baiana.
Criado há pouco mais de um ano, o Empreenda Café começou de forma simples: um encontro entre dez empreendedoras. Atualmente, o projeto reúne mais de 200 mulheres, conta com 50 marcas parceiras e movimenta uma comunidade ativa.
O Empreenda Café se consolidou como um espaço de acolhimento, aprendizado e negócios, unindo networking a estratégias práticas de crescimento. O impacto é comprovado:
- Negócios fechados durante e após os encontros
- Parcerias entre empreendedoras da comunidade
- Aumento direto nas vendas
- Visibilidade digital consolidada
- Engajamento ativo no grupo da comunidade no WhatsApp, com mais de 100 mulheres
Como funciona o Empreenda Café
O movimento possui dois formatos principais:
1. Encontros presenciais
Com ativações, degustações, experiências sensoriais e estandes de marcas parceiras, os eventos criam um ambiente favorável para vendas, networking e visibilidade.
2. Ações digitais
As marcas parceiras recebem destaque nas redes sociais do projeto, reforçando o posicionamento e ampliando o alcance do evento.
Além disso, todos os encontros são construídos para que empreendedoras possam compartilhar desafios, aprender com especialistas convidadas e criar relacionamentos que geram impacto real.
Contatos
- Parcerias: [email protected]
- Instagram: @empreendacafe @silva.larissa.oficial
- Whatsapp: 7198106-9369
- Local: Salvador — Bahia
