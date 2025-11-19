Empreenda Café: comunidade promove empreendedorismo feminino em Salvador

- Foto: Divulgação

No Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro, Salvador ganha destaque com um movimento que vem transformando a pauta em prática: o Empreenda Café. Idealizado pela estrategista de negócios Larissa Silva, o projeto tem se consolidado como um dos principais espaços de conexão e desenvolvimento para mulheres que comandam seus próprios negócios na capital baiana.

Criado há pouco mais de um ano, o Empreenda Café começou de forma simples: um encontro entre dez empreendedoras. Atualmente, o projeto reúne mais de 200 mulheres, conta com 50 marcas parceiras e movimenta uma comunidade ativa.

O Empreenda Café se consolidou como um espaço de acolhimento, aprendizado e negócios, unindo networking a estratégias práticas de crescimento. O impacto é comprovado:

Negócios fechados durante e após os encontros

Parcerias entre empreendedoras da comunidade

Aumento direto nas vendas

Visibilidade digital consolidada

Engajamento ativo no grupo da comunidade no WhatsApp, com mais de 100 mulheres

Como funciona o Empreenda Café

O movimento possui dois formatos principais:

1. Encontros presenciais

Com ativações, degustações, experiências sensoriais e estandes de marcas parceiras, os eventos criam um ambiente favorável para vendas, networking e visibilidade.

2. Ações digitais

As marcas parceiras recebem destaque nas redes sociais do projeto, reforçando o posicionamento e ampliando o alcance do evento.

Além disso, todos os encontros são construídos para que empreendedoras possam compartilhar desafios, aprender com especialistas convidadas e criar relacionamentos que geram impacto real.

