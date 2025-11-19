Morre Madonna, cadelinha famosa de universidade baiana

Madonna sofria de diabetes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O mundo pet está de luto. A cadelinha Madonna, uma das figuras mais famosas do campus de Ondina, da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador, morreu na terça-feira, 18.

O animal sofria de diabetes, mas a causa da morte ainda não foi confirmada. A Ufbalândia, um dos perfis não oficiais mais populares da universidade, lamentou a perda. “Eu estou sem palavras, fui pego de surpresa a poucos minutos com essa triste notícia”, escreveu.

Em 2023, Madonna foi envenenada dentro do campus e ficou internada por alguns dias, mas sobreviveu. Neste ano, a pet passou por vários lares temporários e precisou de campanhas de doação de ração, sachê e banho no pet.

A Adote Salvador lamentou a morte da cadelinha nas redes sociais. “É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Madonna. Ela, que sempre nos encantou com seu charme e carisma, deu uma grande lição de força e resiliência para quem a acompanhou no final da sua passagem pela Terra”, iniciou.

“Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que doaram, compartilharam e se preocuparam com a saúde de Madonna. Agradecemos também a todos os excelentes médicos veterinários que a assistiram durante todo esse período. Agradecemos especialmente a Ellen, Jéssica e Emilly, que acolheram Madonna em sua casa e lhe deram o amor e cuidado que ela sempre mereceu. Agora nossa lorinha mais linda vai brilhar no céu”, finalizou.