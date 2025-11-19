Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Morre Madonna, cadelinha famosa de universidade baiana

Cadelinha sofria de diabetes, mas a causa da morte ainda não foi confirmada

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/11/2025 - 10:18 h
Madonna sofria de diabetes
Madonna sofria de diabetes -

O mundo pet está de luto. A cadelinha Madonna, uma das figuras mais famosas do campus de Ondina, da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador, morreu na terça-feira, 18.

O animal sofria de diabetes, mas a causa da morte ainda não foi confirmada. A Ufbalândia, um dos perfis não oficiais mais populares da universidade, lamentou a perda. “Eu estou sem palavras, fui pego de surpresa a poucos minutos com essa triste notícia”, escreveu.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ufbalândia (@ufbalandia)

Em 2023, Madonna foi envenenada dentro do campus e ficou internada por alguns dias, mas sobreviveu. Neste ano, a pet passou por vários lares temporários e precisou de campanhas de doação de ração, sachê e banho no pet.

A Adote Salvador lamentou a morte da cadelinha nas redes sociais. “É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Madonna. Ela, que sempre nos encantou com seu charme e carisma, deu uma grande lição de força e resiliência para quem a acompanhou no final da sua passagem pela Terra”, iniciou.

Leia Também:

Pet no colo ou na janela é multa gravíssima; veja como viajar com segurança
Luto por pets ainda é uma dor silenciosa acolhida por poucos
5 alimentos humanos comuns que são tóxicos para seu cão ou gato

“Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que doaram, compartilharam e se preocuparam com a saúde de Madonna. Agradecemos também a todos os excelentes médicos veterinários que a assistiram durante todo esse período. Agradecemos especialmente a Ellen, Jéssica e Emilly, que acolheram Madonna em sua casa e lhe deram o amor e cuidado que ela sempre mereceu. Agora nossa lorinha mais linda vai brilhar no céu”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Adote Salvador (@adote.salvador)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

madonna pet UFBA

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Madonna sofria de diabetes
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Madonna sofria de diabetes
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Madonna sofria de diabetes
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

Madonna sofria de diabetes
Play

Grande protesto bloqueia Av. Gal Costa e gera caos no trânsito de Salvador

x