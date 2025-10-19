5 alimentos humanos comuns que são tóxicos para seu cão ou gato

Alimentos podem ser perigosos para cães e gatos - Foto: Reprodução | Freepik

Nem dê bola àquela cara de pidão do seu bichinho implorando um pedaço de qualquer item do seu café da manhã, almoço ou jantar. Uvas, carambolas, cebola, alho, chocolate, bolos açucarados e frutas cristalizadas, por exemplo, são venenos para eles.

“Não é por que seu pet não teve nada por que deu antes que ele não vai ter depois, então sempre evitar, principalmente se o paciente tiver alguma comorbidade ou desenvolver uma comorbidade com o tempo”, recomenda o médico veterinário Vitor Moraes, 30 anos, pesquisador da área de nutrição veterinária na Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Em muitos casos, determinados alimentos não são digeríveis pelo organismo do animal. As uvas e carambolas, por exemplo, podem levar a insuficiência renal aguda e óbito.

Já o chocolate é tóxico porque, segundo Vitor Moraes, o cão e o gato não conseguem metabolizar a substância teobromina, presente no chocolate, principalmente os que têm maior teor de cacau. A ingestão pode levar a quadros gastrointestinais, pancreatite e morte.

Comida caseira

E não é só este o problema. Para ter saúde, cães e gatos precisam de alimentação balanceada, prescrita por um médico veterinário, de preferência nutrólogo. “Muita gente tem mudado a alimentação por conta própria e isso tem gerado doenças nos animais”, explica a médica veterinária nutróloga Andrea Bispo. Ela alerta os tutores para os perigos da obesidade e o sobrepeso que expõe o animal a outras doenas.

“ Ração é o melhor alimento para quem não pode dar alimentação natural e não sabe como fazê-lo”, explica a nutróloga, que recomenda a alimentação natural sob orientação de um especialista.

Segundo o médico veterinário Vitor de Moraes, o correto é evitar utilizar dieta humana temperada com cebola e alho em animais. Isso pode levar a anemia em pets, por exemplo.

Além de obesidade, sobrepeso e diabetes, os animais podem desenvolver ainda doenças como hiperparatireoidismo secundário a nutrição (patologia do sistema endócrino), disbiose intestinal e até dermatite, todas provocadas por desequilíbrio na alimentação.

“Muitas deficiências nutricionais acontecem devido à má alimentação ou dieta desbalanceada; a melhor forma de manter a longevidade é realizar uma alimentação balanceada com ração ou alimentação caseira com suplementação adequada, sempre por prescrição de um médico veterinário nutrólogo”, explica Vitor de Moraes.

Obesidade e sobrepeso

Do mesmo modo que ocorre entre os humanos, a causa mais frequente da má alimentação é a obesidade e o sobrepeso. Foi para controlar o peso que ganhou após a castração que Rubi, 7 anos, uma fêmea da raça Spitz Alemão, teve a dieta modificada pelo médico veterinário Vitor de Moraes.

“Rubi ficou com sobrepeso após a castração, por conta disto, começou a sentir muitas dores nas articulações, dificultando sua locomoção”, conta a tutora dela a assessora jurídica Camila Araújo Fentanes, 28 anos.

Segundo ela, com o tratamento, a qualidade de vida da cadelinha melhorou. “Rubi voltou a ser mais ativa e as dores articulares melhoraram quase por completo; ela voltou a ser brincalhona e feliz”, contou. Além de trocar a ração por uma voltada a cães obesos, foi retirada a mistura de pastas naturais.

Câncer

O aumento de peso predispõe o animal a uma série de outras doenças ortopédicas e cardiovasculares. E também é fator de risco para câncer, uma doença multifatorial.

“Ainda não existem estudos que indiquem que determinado alimento pode causar câncer de mama em pets, por exemplo, mas já se sabe que a dieta desbalanceada pode gerar prejuízos importantes à saúde do pet e ser responsável pela carcinogênese”, explica Vitor de Moraes.

Segundo ele, alguns estudos indicam que “a glicose é o único substrato energético para célula neoplásica; mas algumas células preferem os lidípios”. Porém, se o pet é um paciente oncológico, ele deve ter um acompanhamento com um nutrólogo. “A nutrição é considerada um parâmetro vital”, diz.

Entenda o perigo do alimento errado

A dieta desbalanceada tem sido rotina pois os tutores costumam oferecer aos animais itens das refeições humanas. Quais os riscos deste comportamento para a saúde do animal?

Inúmeros são os riscos. Obesidade, câncer, diabettes, doenças gastrointestinais. A obesidade é um fator de risco para câncer de mama. Hoje já temos estudos que mostram que cadelas obesas, desenvolvem tumores malignos mamários agressivos.

Em que casos a suplementação é recomendada?

Toda dieta caseira dvee ser obrigatório o uso de suplementação. Ou quando o paciente utiliza alimentação desbalanceada.

Fonte: Vitor de Moraes, médico veterinário