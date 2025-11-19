Três pessoas são presas com 31 kg de drogas no Aeroporto de Salvador

- Foto: Divulgação

Três pessoas foram presas por tráfico de drogas, no Aeroporto Internacional de Salvador, entre os dias 10 e 15 de novembro. As ações, que aconteceram em momentos diferentes, resultaram na apreensão de mais de 31 kg de substâncias ilícitas.

A Polícia Federal e a Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil do Estado da Bahia realizaram as operações de forma conjunta.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Todos os suspeitos foram encaminhados para os procedimentos legais cabíveis e responderão pelos crimes previstos na legislação vigente.

Sobre as prisões

A primeira ação aconteceu no dia 10 de novembro, quando um homem, natural de Salvador, tentou embarcar em um voo doméstico com destino para Aracaju (SE). Durante a abordagem, os agentes encontraram cerca de 15 kg de maconha na bagagem do suspeito.

Já no dia 13 de novembro, uma passageira, também natural de Salvador, tentava embarcar para o Aeroporto de Congonhas (SP), quando os policiais encontraram cerca de 15 kg de maconha dentro de uma bagagem despachada.

Por fim, no último sábado, 15, uma passageira oriunda do Amazonas foi detida antes de embarcar em um voo com destino a Paris. Ela transportava 1.240 gramas de cocaína junto ao corpo e, além disso, havia ingerido 20 cápsulas com, aproximadamente, 273,73 gramas da mesma substância.

A suspeita responderá por tráfico internacional de drogas.

Dados de 2025