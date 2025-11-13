POLÍCIA
Homem é preso por tráfico de drogas com quase R$ 8 mil em espécie
Duas motos foram apreendidas além de quatro celulares e uma faca
Por Redação
Foi deflagrada pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 12, a primeira fase da Operação Engrenagem Suja na cidade de Cansanção no norte da Bahia. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, além de porções de maconha e cocaína foram apreendidas.
A ação teve como objetivo o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela Justiça, em endereços localizados na sede e na zona rural do município. Foram apreendidas também duas motocicletas com indícios de adulteração, quatro aparelhos celulares, uma faca, balança de precisão e R$ 7.860,00 em espécie.
De acordo com a polícia, o flagranteado de 45 anos já possuía antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes e havia sido preso anteriormente em 2023. Durante a ação, foi constatada também a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela Justiça do Estado de São Paulo.
A operação foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Cansanção, com o apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Centro-Norte) e da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim), que atuaram de forma simultânea.
