Homem ameaça ex-companheira e maltrata filho de 2 anos na Bahia
Investigações começaram após um registro de ocorrência
Por Leilane Teixeira
Um homem de 34 anos foi preso nesta quarta-feira, 12, no município de Santaluz, região sisaleira da Bahia, acusado de violência doméstica, ameaças e maus-tratos contra o próprio filho, de apenas 2 anos, e a ex-companheira.
Segundo informações da Polícia Civil, as investigações começaram após um registro de ocorrência feito no dia 5 de novembro. Na ocasião, a mulher, de 28 anos, procurou a delegacia relatando que o ex-companheiro havia feito ameaças contra ela e o pai.
Padrão de agressões
O relato também apontou que o suspeito mantinha um padrão de agressões e intimidações recorrentes dentro do ambiente familiar. Diante das evidências e do histórico de violência, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça.
O homem segue preso à disposição do Judiciário, enquanto a equipe policial continua a reunir provas para concluir o inquérito.
