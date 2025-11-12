ESTUPRO COLETIVO
Tal pai, tal filho: pai e filho são presos por estuprar jovem
Estupro aconteceu no dia 20 de outubro, em Stella Maris
Por Andrêzza Moura
Pai e filho, de 55 e 31 anos, mostraram que o velho dito popular “tal pai, tal filho” também pode ter um lado sombrio e negativo. Isso porque eles foram presos, nesta quarta-feira, 12, em Salvador, suspeitos de participação no estupro coletivo de uma mulher, de 24 anos.
De acordo com informações da Polícia Civil, o crime aconteceu no último dia 20 de outubro, no bairro de Stella Mariz, na capital baiana. A dupla, que não teve o nome revelado, foi localizada em um estacionamento abandonado na Praia do Flamengo, bairro próximo ao local do crime.
Eles foram conduzidos à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), onde prestaram depoimento e seguem à disposição da Justiça.
