POLÍCIA

VÍDEO: Homem é flagrado furtando ventilador de funerária em Salvador

Ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento

Luan Julião

Por Luan Julião

12/11/2025 - 19:03 h
Caso foi registrado na Avenida Caminho de Areia
Caso foi registrado na Avenida Caminho de Areia

Uma cena inusitada foi registrada em uma funerária localizada na Avenida Caminho de Areia, em Salvador. Um homem foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento furtando um ventilador no salão principal, onde são expostos os caixões.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o suspeito entra no local, percebe que o ambiente está vazio e, em seguida, retira o equipamento com tranquilidade, saindo como se o objeto fosse dele.

O caso chamou atenção pela ousadia do criminoso. Ainda não há informações se o estabelecimento registrou um boletim de ocorrência sobre o furto.

