Reciclador é executado a tiros em rua movimentada de Salvador
Diligências estão em andamento para identificar quem cometeu o crime
Por Leilane Teixeira
Um homem, identificado como Luís Alberto, foi encontrado morto a tiros na madrugada desta quarta-feira, 12, no bairro Capelinha de São Caetano, em Salvador. O corpo estava em via pública e apresentava diversas perfurações provocadas por arma de fogo.
Segundo informações da Polícia Militar, agentes da 9ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados após denúncias de disparos na região. Ao chegarem ao local, constataram o homicídio e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar os procedimentos periciais e a remoção do corpo.
Investigação
Em nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu as investigações.
Foram emitidas guias para a necropsia e novas diligências estão em andamento para identificar quem cometeu o crime e o que teria motivado o assassinato.
