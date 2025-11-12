De badogue? Idoso é preso após série de furtos em mansões

Furtos aconteceram em bairros de alto padrão - Foto: Reprodução / TV Tem

Um homem de 62 anos, identificado como José Pereira da Rocha Filho, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na madrugada desta quarta-feira, 12, suspeito de praticar uma série de furtos em residências de luxo de Brasília.

De acordo com as investigações conduzidas pela 30ª Delegacia de Polícia de São Sebastião, o suspeito agia de forma meticulosa: usava um estilingue para quebrar as câmeras de segurança antes de invadir as casas. Após monitoramento e diligências em áreas onde ocorreram os crimes, ele foi localizado em sua residência, em São Sebastião.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, os agentes encontraram uma arma de fogo, 47 munições e diversos objetos roubados. A polícia informou que os materiais apreendidos são provenientes de furtos registrados em bairros nobres como o Lago Sul e o Jardim Botânico.

A investigação segue em andamento para identificar possíveis comparsas e recuperar outros bens subtraídos das vítimas.