POLÍCIA
POLÍCIA

De badogue? Idoso é preso após série de furtos em mansões

Suspeito usava um estilingue para danificar câmeras de segurança

Luan Julião

Por Luan Julião

12/11/2025 - 17:10 h
Furtos aconteceram em bairros de alto padrão
Furtos aconteceram em bairros de alto padrão

Um homem de 62 anos, identificado como José Pereira da Rocha Filho, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na madrugada desta quarta-feira, 12, suspeito de praticar uma série de furtos em residências de luxo de Brasília.

De acordo com as investigações conduzidas pela 30ª Delegacia de Polícia de São Sebastião, o suspeito agia de forma meticulosa: usava um estilingue para quebrar as câmeras de segurança antes de invadir as casas. Após monitoramento e diligências em áreas onde ocorreram os crimes, ele foi localizado em sua residência, em São Sebastião.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, os agentes encontraram uma arma de fogo, 47 munições e diversos objetos roubados. A polícia informou que os materiais apreendidos são provenientes de furtos registrados em bairros nobres como o Lago Sul e o Jardim Botânico.

A investigação segue em andamento para identificar possíveis comparsas e recuperar outros bens subtraídos das vítimas.

x