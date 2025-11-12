OPERAÇÃO ALBERGUE:
Grupo que utilizava abrigo de idosos como local de tráfico é alvo de operação
Material apreendido será submetido à análise e perícia técnica para dar continuidade às investigações.
Por Leilane Teixeira
Um grupo criminoso investigado por transformar um abrigo de idosos em ponto de apoio logístico para o tráfico de drogas, em Itabela, no extremo sul da Bahia, foi alvo de um operação realizada pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 12.
As investigações, por meio a da Operação Albergue apuram os crimes de associação criminosa armada, receptação e favorecimento real. O caso teve início a partir das apurações de um homicídio ocorrido na região.
A investigação indicou que o veículo utilizado no crime estava guardado na sede do abrigo de idosos. Com o avanço das apurações, a Polícia Civil identificou que a antiga sede do estabelecimento, localizada no bairro Bandeirantes, era utilizada como base de apoio pela organização criminosa.
Com os elementos colhidos, a PC solicitou medidas cautelares, deferidas pela Vara Criminal de Itabela.
Buscas
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três endereços:
- a residência do ex-diretor da instituição;
- a sede atual, na Avenida Guaratinga, onde o veículo roubado foi ocultado;
- e a antiga sede, no bairro Bandeirantes, usada como base pelo grupo.
O material apreendido será submetido à análise e perícia técnica para dar continuidade às investigações.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes