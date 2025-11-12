Menu
OPERAÇÃO ALBERGUE:

Grupo que utilizava abrigo de idosos como local de tráfico é alvo de operação

Material apreendido será submetido à análise e perícia técnica para dar continuidade às investigações.

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

12/11/2025 - 17:07 h
Polícia Civil solicitou a prisão preventiva dos suspeitos ao Poder Judiciário
Polícia Civil solicitou a prisão preventiva dos suspeitos ao Poder Judiciário -

Um grupo criminoso investigado por transformar um abrigo de idosos em ponto de apoio logístico para o tráfico de drogas, em Itabela, no extremo sul da Bahia, foi alvo de um operação realizada pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 12.

As investigações, por meio a da Operação Albergue apuram os crimes de associação criminosa armada, receptação e favorecimento real. O caso teve início a partir das apurações de um homicídio ocorrido na região.

A investigação indicou que o veículo utilizado no crime estava guardado na sede do abrigo de idosos. Com o avanço das apurações, a Polícia Civil identificou que a antiga sede do estabelecimento, localizada no bairro Bandeirantes, era utilizada como base de apoio pela organização criminosa.

Com os elementos colhidos, a PC solicitou medidas cautelares, deferidas pela Vara Criminal de Itabela.

Polícia Civil solicitou a prisão preventiva dos suspeitos ao Poder Judiciário
Polícia Civil solicitou a prisão preventiva dos suspeitos ao Poder Judiciário | Foto: Divulgação Ascom PCBA

Buscas

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três endereços:

  • a residência do ex-diretor da instituição;
  • a sede atual, na Avenida Guaratinga, onde o veículo roubado foi ocultado;
  • e a antiga sede, no bairro Bandeirantes, usada como base pelo grupo.

O material apreendido será submetido à análise e perícia técnica para dar continuidade às investigações.

Tags:

abrigo de idosos Bahia crime organizado investigação policial Itabela Operação Albergue Polícia Civil segurança pública tráfico de drogas

