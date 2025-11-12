Pai de vítima de suposto abuso em transporte escolar faz relato forte

Caso veio à tona no último sábado, 08, após uma das vítimas revelar o sofrimento à família - Foto: Ag. A TARDE | Luan Julião

Uma grave denúncia de estupro de vulnerável abalou o bairro do Alto do Cabrito, em Salvador, após familiares descobrirem que um motorista de transporte escolar estaria praticando abusos sexuais e tortura psicológica contra pelo menos quatro crianças sob sua custódia.

O caso veio à tona no último sábado, 8, após uma das vítimas revelar o sofrimento à família. A identidade do acusado foi revelada por familiares das supostas vítimas: Lucas Silva Passos.

O pai de uma das vítimas relatou ao Portal A TARDE que o suspeito foi contratado por indicação do irmão dele: "Foi alguém de confiança, o irmão dele que é pastor, indicou esse serviço aí. A gente começou a fazer o serviço, sendo que a gente conhece a família dele desde sempre".

"A criança começou em casa a mudar de comportamento, a apresentar transtorno de ansiedade, se isolar, uma tristeza sem motivo. E aí a prima dela acabou revelando para a avó em casa, que a prima dela também faz condução junto com ela, que estava sofrendo esse tipo de abusos", explicou.

Ele declarou que a violência ocorria dentro do veículo durante o trajeto escolar. Segundo o entrevistado, o acusado utilizava de ameaças e coerção para forçar as crianças a se submeterem aos atos libidinosos.

O motorista era acusado de exibir o pênis ereto, mostrar vídeos pornográficos e forçar as crianças a tocar suas partes íntimas e a se beijarem, condutas que, conforme o Código Penal, se configuram como Estupro de Vulnerável.

Para garantir o silêncio das vítimas, ele as submetia a intensa tortura psicológica, ameaçando matar seus pais, levá-las para um "matagal" e até mesmo decapitá-las, enviando vídeos das execuções aos responsáveis.

"Quando as crianças entravam no carro, ele já estava com o pênis ereto para fora, abria vídeos pornográficos, mostrava pras crianças, diziam como era que as crianças tinham que fazer com ele tudo isso sob uma tortura psicológica, sob ameaça dizer que ia matar os pais que ia levar elas pra um lugar ermo, pro matagal e que ia decapitá-las", desabafou.

Acusado sob custódia

O caso tomou um rumo inesperado no último domingo quando, após a denúncia ser formalizada na delegacia, o próprio acusado procurou os responsáveis na Praça do Cabrito. Populares do bairro, já cientes da situação, se revoltaram e agrediram o motorista, que precisou ser encaminhado e internado no Hospital Geral do Estado (HGE).

Segundo os familiares, o acusado estaria internado, mas ainda sem confirmação oficial se sob custódia ou vigilância policial.

"Ficamos aliviados porque nenhuma das vítimas sofreu com penetração. Ele não conseguiu violar nenhuma das crianças. Graças a Deus a gente chegou a tempo, a gente descobriu a tempo a situação. Fica o sentimento de revolta, mas também alívio porque não foi pior", relatou.



Investigação e ameaças

As famílias das vítimas estão reunidas, nesta quarta-feira, 12, na delegacia para a realização das oitivas das crianças, que devem ser conduzidas sob o protocolo de Escuta Especializada e Depoimento Especial. O objetivo dos responsáveis é garantir a celeridade do caso e a decretação da prisão preventiva do acusado, para que ele não possa fugir e seja responsabilizado.

"Ele colocava as crianças também para se beijar dentro do carro, como ele mostrava as partes, forçou as crianças a tocar nas partes dele, entendeu? A gente quer é justiça, o que a gente quer é celeridade no caso, para que tudo venha a ser resolvido e a preservação da imagem das crianças", disse.



Além da gravidade dos abusos, os familiares das vítimas também denunciaram que têm sofrido ameaças por parte de um irmão do acusado. Este irmão teria citado um parente com cargo de Major para intimidar os responsáveis. Um Boletim de Ocorrência por Ameaça já foi registrado na 29ª Delegacia Territorial, em Plataforma.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil, que deve se manifestar sobre os próximos passos do inquérito após as oitivas. As vítimas e seus familiares clamam por justiça e, principalmente, por apoio psicológico para restaurar os danos causados.

Nota da Polícia Civil

“A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) apura uma denúncia de estupro de vulnerável sofrido por três adolescentes, no bairro do Alto do Cabrito, registrada nos dias 8 e 10 deste mês. O suspeito do crime foi agredido fisicamente por populares na noite de domingo, 09, no mesmo bairro, e permanece internado em uma unidade de saúde. Oitivas e outras diligências investigativas estão sendo realizadas pela unidade especializada para esclarecer as circunstâncias do caso”.