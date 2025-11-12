Menu
POLÍCIA
JUSTIÇA

Irmãos acusados de matar familiar na Bahia são absolvidos após 22 anos

Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) comprovou a inocência nesta segunda-feira,10

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

12/11/2025 - 16:40 h
Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA)
Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) -

Acusados injustamente pela morte de um familiar, dois irmãos da cidade de Olindina, a 211 km de Salvador, foram absolvidos pela Justiça após 22 anos do crime. Nesta segunda-feira,10, a Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) comprovou a inocência deles.

Os irmãos, atualmente com 55 e 58 anos, chegaram a ser presos em 2003, permanecendo cerca de dois anos na cadeia. Segundo a DPE-BA, o caso foi sustentado apenas em boatos ouvidos durante o inquérito policial, sem qualquer testemunha presencial do assassinato ou prova concreta.

A defensora pública Manuela Passos, que acompanhou o processo, explicou que a principal testemunha do caso revelou ter sido ameaçada por uma autoridade para incriminar os acusados. De acordo com ela, o episódio escancara a fragilidade da investigação.

A falta de provas foi reconhecida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), que solicitou a absolvição dos irmãos. O órgão classificou a decisão como um “raro gesto de convergência institucional em prol da justiça”.

O caso foi acompanhado pela DPE-BA por meio do programa Mais Júri, que tem como objetivo garantir o direito à defesa e acelerar julgamentos antigos. A iniciativa também prioriza processos relacionados a feminicídios e casos envolvendo menores de idade.

Bahia dpe-ba justiça

