POLÍCIA
Motorista de van escolar é acusado de abusar de crianças em Salvador
Suspeito foi agredido por moradores e permanece internado sob escolta no HGE
Por Redação
Um motorista de transporte escolar é investigado por suspeita de abusar sexualmente de crianças que levava para a escola, em Salvador. O homem, identificado preliminarmente como Lucas, foi espancado por moradores do bairro do Alto do Cabrito, onde mora, no último domingo, 10.
Após as agressões, o suspeito foi socorrido e segue internado no Hospital Geral do Estado (HGE), sob custódia policial.
Leia Também:
Segundo as primeiras informações, os abusos teriam ocorrido dentro da própria van, durante o trajeto diário das crianças, desde o início deste ano.
O caso é acompanhado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA), que colhe depoimentos das vítimas e de seus familiares.
De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, inicialmente duas vítimas haviam feito denúncias contra o motorista. No entanto, o número de relatos subiram para quatro.
A família de uma das vítimas garantiu que tem sofrido ameaças de familiares do suspeito.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes