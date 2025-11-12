Motorista de van escolar é acusado de abusar de crianças em Salvador

- Foto: Polícia Civil/ Divulgação

Um motorista de transporte escolar é investigado por suspeita de abusar sexualmente de crianças que levava para a escola, em Salvador. O homem, identificado preliminarmente como Lucas, foi espancado por moradores do bairro do Alto do Cabrito, onde mora, no último domingo, 10.

Após as agressões, o suspeito foi socorrido e segue internado no Hospital Geral do Estado (HGE), sob custódia policial.

Segundo as primeiras informações, os abusos teriam ocorrido dentro da própria van, durante o trajeto diário das crianças, desde o início deste ano.

O caso é acompanhado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA), que colhe depoimentos das vítimas e de seus familiares.

De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, inicialmente duas vítimas haviam feito denúncias contra o motorista. No entanto, o número de relatos subiram para quatro.

A família de uma das vítimas garantiu que tem sofrido ameaças de familiares do suspeito.