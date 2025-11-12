Porteiro que agrediu colega de trabalho com capacete foi demitido

Crime ocorreu no último sábado, 8 - Foto: Reprodução

O funcionário que agrediu uma colega de trabalho com um capacete na portaria de um condomínio de Salvador foi afastado do cargo e em seguida demitido.

O suspeito, identificado como Diego Silva, se apresentou nesta terça-feira, 11, na 12ª Delegacia Territorial (Itapuã), mas foi liberado após prestar depoimento. Ele está sendo investigado por lesão corporal dolosa,

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A agressão, registrada por uma câmera de segurança, ocorreu no último sábado, 8, na guarita do condomínio onde os dois trabalhavam. O suspeito atacou a funcionária após ser impedido de entrar de moto pela contramão. A vítima, que encerrava o plantão, recusou a entrada irregular e afirmou que registraria o caso em ata.

As imagens mostram o momento em que o agressor pega um capacete sobre a mesa e o usa para golpear a mulher na cabeça. Em seguida, ele fugiu do local.

De acordo com as primeiras informações, o homem já possui histórico de agressão contra outra mulher.

Segundo o síndico Ricardo Correia, a funcionária recebeu atendimento e passa bem fisicamente, mas ainda enfrenta abalos emocionais. “Fisicamente ela está superando, mas vai precisar tratar a parte emocional e psicológica”, afirmou.

O Condomínio Campo Belo informou que o agressor foi afastado e que o Grupo Solução, empresa administradora, já iniciou o processo de demissão.

Confira nota completa:

"O Condomínio Canto Belo, por meio desta nota, manifesta seu veemente e profundo repúdio a todo e qualquer ato de violência contra a mulher, especialmente diante do recente episódio envolvendo colaboradores.

A violência contra a mulher, em todas as suas formas — física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial —, constitui uma grave violação dos direitos humanos e reflete uma cultura machista e patriarcal que não pode mais ser tolerada em nossa sociedade.

Tais condutas são inaceitáveis e incompatíveis com os valores de respeito, ética e dignidade que norteiam uma convivência justa e harmoniosa.

Diante dos fatos, todas as medidas cabíveis foram imediatamente adotadas pela administração, em conjunto com as empresas envolvidas, contando com o apoio do departamento jurídico.

O Grupo Solução já procedeu com o afastamento do colaborador envolvido, conforme previsto em suas normas internas e em alinhamento com os princípios de integridade e responsabilidade social.

Reiteramos nosso compromisso inabalável com a defesa dos direitos das mulheres e com o combate firme a qualquer forma de violência, opressão ou discriminação de gênero.

Seguiremos atuando com transparência e responsabilidade, promovendo um ambiente seguro, ético e respeitoso para todos".