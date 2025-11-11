Menu
ENVENENAMENTO

Homem morre após beber suco envenenado; suspeita foi presa

Babá levou suco para o marido e ele compartilhou com dois colegas de trabalho

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

11/11/2025 - 23:30 h
José Augusto deixou esposa e dois filhos
José Augusto deixou esposa e dois filhos -

Um dos homens que ingeriu um suco envenenado, na cidade de Umirim, no Ceará, no dia 29 de outubro, morreu na manhã desta terça-feira, 11, no Hospital São Camilo, em Itapipoca. José Augusto Ferreira Sousa, de 33 anos, era colega de trabalho do marido da mulher. Ele deixou esposa e dois filhos.

No dia do fato, Jane Clea Rodrigues de Moraes Sousa, 36, entregou ao marido, um homem, de 27 anos, uma garrafa com suco. Ele compartilhou o líquido com os colegas José Augusto e outro homem, de 52 anos. Após consumir a bebida, os três começaram a apresentar sintomas graves e foram socorridos. Com informações do G1.

O marido da suspeita recebeu alta do hospital nesta segunda-feira, 10, o outro homem segue internado no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, onde chegou a ficar em coma, mas já apresenta melhora e está consciente.

Jane foi presa nesta segunda-feira, 10, em casa na comunidade Cidade de Deus, em Umirim. Durante a ação, a polícia apreendeu um celular e seis vidros de formicida, substância usada para matar formigas. A Polícia Civil de Uruburetama investiga o caso e aguarda os laudos da Perícia Forense para confirmar se houve envenenamento.

