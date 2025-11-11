ENVENENAMENTO
Homem morre após beber suco envenenado; suspeita foi presa
Babá levou suco para o marido e ele compartilhou com dois colegas de trabalho
Por Andrêzza Moura
Um dos homens que ingeriu um suco envenenado, na cidade de Umirim, no Ceará, no dia 29 de outubro, morreu na manhã desta terça-feira, 11, no Hospital São Camilo, em Itapipoca. José Augusto Ferreira Sousa, de 33 anos, era colega de trabalho do marido da mulher. Ele deixou esposa e dois filhos.
No dia do fato, Jane Clea Rodrigues de Moraes Sousa, 36, entregou ao marido, um homem, de 27 anos, uma garrafa com suco. Ele compartilhou o líquido com os colegas José Augusto e outro homem, de 52 anos. Após consumir a bebida, os três começaram a apresentar sintomas graves e foram socorridos. Com informações do G1.
O marido da suspeita recebeu alta do hospital nesta segunda-feira, 10, o outro homem segue internado no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, onde chegou a ficar em coma, mas já apresenta melhora e está consciente.
Jane foi presa nesta segunda-feira, 10, em casa na comunidade Cidade de Deus, em Umirim. Durante a ação, a polícia apreendeu um celular e seis vidros de formicida, substância usada para matar formigas. A Polícia Civil de Uruburetama investiga o caso e aguarda os laudos da Perícia Forense para confirmar se houve envenenamento.
