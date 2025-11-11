Menu
POLÍCIA
ESTELIONATO

Mulher é presa na Bahia por aplicar golpes contra idosos

Suspeita utilizava dados pessoais das vítimas para realizar empréstimos fraudulentos

Redação

Por Redação

11/11/2025 - 21:03 h
Mulher fez mais de uma vítima
Mulher fez mais de uma vítima -

Investigadores da Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso (Deati) prenderam, nesta terça-feira, 11, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, uma mulher, de 27 anos, suspeita de aplicar golpes contra idosos em Salvador, envolvendo empréstimos fraudulentos e apropriação de valores.

Segundo informações da Polícia Civil, a suspeita se aproveitava da vulnerabilidade das vítimas para realizar empréstimos e obter vantagem financeira indevida usando dados pessoais dos idosos. Ela estava com mandado de prisão preventiva em aberto.

A ação, que é parte da Operação Legado Vivo, foi coordenada pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e executada pela Deati. Durante as investigações, os agentes descobriram que a mulher fez mais de uma vítima. Ele foi segue à disposição da Justiça.

