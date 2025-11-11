ESTELIONATO
Mulher é presa na Bahia por aplicar golpes contra idosos
Suspeita utilizava dados pessoais das vítimas para realizar empréstimos fraudulentos
Por Redação
Investigadores da Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso (Deati) prenderam, nesta terça-feira, 11, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, uma mulher, de 27 anos, suspeita de aplicar golpes contra idosos em Salvador, envolvendo empréstimos fraudulentos e apropriação de valores.
Segundo informações da Polícia Civil, a suspeita se aproveitava da vulnerabilidade das vítimas para realizar empréstimos e obter vantagem financeira indevida usando dados pessoais dos idosos. Ela estava com mandado de prisão preventiva em aberto.
A ação, que é parte da Operação Legado Vivo, foi coordenada pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e executada pela Deati. Durante as investigações, os agentes descobriram que a mulher fez mais de uma vítima. Ele foi segue à disposição da Justiça.
