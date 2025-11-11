Nark 5: suspeitos de tráfico são presos no sul e extremo sul da Bahia

A Polícia Civil da Bahia cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão nesta terça-feira, 11, durante a Operação Narke 5, deflagrada nos municípios de Itabuna e Porto Seguro, no sul do estado.

A ação faz parte de uma força-tarefa nacional coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI/Senasp/MJSP), com foco no combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas que atuam na Bahia.

Prisão de suspeitos em Itabuna

Em Itabuna, dois investigados com mandados de prisão preventiva foram localizados e presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Durante a operação, as equipes também cumpriram seis mandados de busca e apreensão. De acordo com as investigações, os suspeitos fazem parte de uma facção criminosa responsável pela venda de entorpecentes, além de envolvimento em homicídios e roubos nos bairros Vila Anália e Novo São Caetano.

Nas buscas, os policiais apreenderam:

seis celulares;

porções de maconha;

crack;

cocaína;

além de dois carros e uma motocicleta supostamente usados nas ações criminosas. Todo o material será encaminhado para perícia técnica.

A operação em Itabuna foi conduzida pela 6ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (6ª DTE), com apoio do Grupo de Apoio Tático de Itabuna (GATTI Sul), 2ª Delegacia Territorial (DT), Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna), Delegacia de Homicídios (DH) e 1ª DT.

Ação em Porto Seguro

Em Porto Seguro, a 10ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (10ª DTE) cumpriu dois mandados de busca e apreensão domiciliar no bairro Campinho, também dentro da Operação Narke 5.

As diligências tiveram como objetivo localizar suspeitos ligados ao tráfico de drogas na região. Durante as buscas, foram apreendidas diversas cédulas de dinheiro fracionadas, que serão analisadas para identificar a origem e possível conexão com o comércio ilegal de entorpecentes.

Um dos investigados foi conduzido à delegacia para prestar depoimento e colaborar com as investigações.

Operação Narke 5

A Operação Narke 5 integra uma série de ações coordenadas em todo o país para desarticular redes criminosas, apreender drogas e identificar estruturas de lavagem de dinheiro. Na Bahia, o trabalho é conduzido de forma integrada entre unidades especializadas da Polícia Civil e órgãos federais de segurança.