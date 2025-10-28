POLÍCIA
Blogueira baiana é alvo de operação por estelionato e lavagem de dinheiro
Juscilene Nunes Bernas é suspeita de promover rifas ilegais
Por Bernardo Rego
A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nesta terça-feira, 28, contra uma empresária do ramo de moda e influenciadora digital identificada como Juscilene Nunes Bernas, de 46 anos, conforme apuração do Portal A TARDE.
As ordens judiciais foram cumpridas em um condomínio residencial no bairro Alto da Boa Vista, e em uma loja localizada na Avenida Lauro de Freitas, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.
Na operação foram apreendidos quatro aparelhos celulares, dois computadores e um tablet. Segundo as investigações, a mulher mantinha perfis nas redes sociais com mais de 100 mil seguidores, usados para divulgar rifas e jogos de azar na modalidade digital.
As apurações indicam ainda que os valores obtidos nessas práticas ilícitas eram possivelmente lavados por meio de uma loja do segmento de moda e vestuário.
A Justiça determinou também o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e bens da investigada. Todo o material coletado será encaminhado para a perícia, a fim de subsidiar a identificação das vítimas e a quantificação dos valores envolvidos.
A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista, unidade integrante do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Criminal do município.
