Motociclista por app nega ter estuprado jovem em Salvador: "Não fui eu"

Dejailton já foi preso há anos atrás e respondeu por homicídio - Foto: Reprodução RECORD BAHIA

O motociclista por app investigado por estuprar uma passageira de 18 anos em Salvador durante a corrida negou acusações nesta terça-feira, 11.

Em entrevista à Record Bahia, o homem, identificado como Dejailton afirmou que precisou mudar o percurso porque a passageira não queria usar o capacete, alegando uma "inflamação na orelha".

"Quando ela se recusou a usar o capacete, eu precisei mudar a rota para não tomar a multa, por isso não fui mais pela BR e entrei em outro caminho, por Cassange. Ao ao chega em Cassange, eu falei qu meu limite era ali, não ia entrar na rua dela porqueera local de risco. Ela não gostou, desceuda moto e ainda jogou o cpaacete em mim. Eu saí de lá e não a vi mais. Não cometi nenhum estupro, não foi eu", afirmou à Record Bahia.

Segudo investigações, Dejailton já foi preso há anos atrás e respondeu por homicídio.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que diligências são realizadas por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher para esclarecer o caso. "Mais detalhes não serão divulgados no momento para não atrapalhar o andamento das investigações".

Relembre a denúncia

A jovem que denunciou o estupro afirmou que o crime aconteceu após o homem desviar o trajeto da viagem, que tinha como destino o bairro de Cassange, em Salvador. Em seu relato, a jovem afirmou ter sido ameaçada com um revólver e agredida durante o abuso

Ela pediu o aplicativo em Jardim das Margaridas na noite deste domingo, 9, em Salvador, e iria se encontrar com o marido ao Residencial Coração de Maria.



Segundo ela, a viagem seguia normalmente, até que o motociclista desviou a rota para uma área 'deserta' na região do bairro Cassange. Neste local, o motorista e a vítima entraram em um embate físico. Em um momento a mulher teria mordido o suspeito, tentando se defender. Em seguida, ele teria sacado uma arma rendendo e abusando da vítima.

Deboche

Além do estupro, o agressor ainda teria debochado da vítima. Após o crime, ele questionou se ela teria algum filho. Após a negativa da jovem, ele afirmou que 'agora ela seria'.

“No momento em que ela conseguiu sair, ele debocha dela perguntando se ela tinha filhos. Ela desesperada falou que era casada e que não tinha filhos. E então ele falou que seria, que naquele momento daria uma filha a ela", declarou o marido da vítima ao Portal A TARDE.

O marido ainda informa que o suspeito teria ameaçado a vítima de morte caso ela denunciasse o ocorrido. “Ele levou ela para o destino e disse que se ela denunciasse, ele ia matar ela e que o endereço dela estava salvo no celular.”

O que diz a 99?

A 99Motos, aplicativo no qual o motociclista seria associado, informou que lamenta o ocorrido e que já bloqueou permanentemente o perfil da plataforma.

Além de que “uma equipe especializada está em contato com a família da passageira para prestar acolhimento e orientações para acionamento do seguro, que inclui apoio psicológico. A empresa segue à disposição para colaborar com as investigações das autoridades."