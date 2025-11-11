OPERAÇÃO NA BAHIA
Homem investigado por armazenar pornografia infantil é preso com armas
Equipes da Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão e de quebra de sigilo telemático
Por Leilane Teixeira
Um homem de 21 anos, investigado por armazenar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, foi preso nesta segunda-feira, 10, no bairro Asa Branca, em Feira de Santana, durante uma ação conjunta das Polícias Civis da Bahia e do Distrito Federal.
Durante o cumprimento da ordem judicial, o investigado tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi contido pelos policiais. No interior do imóvel, foram apreendidos:
- uma espingarda;
- um revólver;
- dois simulacros de arma de fogo;
- e aparelhos celulares, que serão encaminhados à perícia para análise de conteúdo e extração de dados, autorizada judicialmente.
Leia Também:
Autuado em flagrante
O homem foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e conduzido à unidade policial competente, onde foram lavrados os autos de apreensão e prisão. As armas e os materiais apreendidos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia, conforme as normas de cadeia de custódia.
A operação foi deflagrada em cumprimento a mandados de busca e apreensão e de quebra de sigilo de dados e comunicações telemáticas, expedidos pela 5ª Vara Criminal de Brasília, no âmbito de uma investigação conduzida pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA/DF).
Participaram da ação equipes da:
- Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI);
- Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR);
- Núcleo de Inteligência da DRFR de Feira de Santana, com apoio da DPCA/DF.
