OPERAÇÃO NA BAHIA

Homem investigado por armazenar pornografia infantil é preso com armas

Equipes da Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão e de quebra de sigilo telemático

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

11/11/2025 - 17:45 h
Um homem de 21 anos, investigado por armazenar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, foi preso nesta segunda-feira, 10, no bairro Asa Branca, em Feira de Santana, durante uma ação conjunta das Polícias Civis da Bahia e do Distrito Federal.

Durante o cumprimento da ordem judicial, o investigado tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi contido pelos policiais. No interior do imóvel, foram apreendidos:

  • uma espingarda;
  • um revólver;
  • dois simulacros de arma de fogo;
  • e aparelhos celulares, que serão encaminhados à perícia para análise de conteúdo e extração de dados, autorizada judicialmente.

Autuado em flagrante

O homem foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e conduzido à unidade policial competente, onde foram lavrados os autos de apreensão e prisão. As armas e os materiais apreendidos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia, conforme as normas de cadeia de custódia.

A operação foi deflagrada em cumprimento a mandados de busca e apreensão e de quebra de sigilo de dados e comunicações telemáticas, expedidos pela 5ª Vara Criminal de Brasília, no âmbito de uma investigação conduzida pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA/DF).

Participaram da ação equipes da:

  • Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI);
  • Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR);
  • Núcleo de Inteligência da DRFR de Feira de Santana, com apoio da DPCA/DF.

