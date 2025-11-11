Não morreu! Verdadeira 'Japinha do CV' aparece viva e grávida

Japinha do CV - Foto: Reprodução| X

As histórias envolvendo a conhecida “Japinha do CV”ganharam novos capítulos. Após Maria Eduarda, mais conhecida como Penélope, afirmar que iria abrir o jogo sobre o caso, a verdadeira Japinha apareceu nas redes sociais.

Em um vídeo que rapidamente viralizou, a mulher contou que abandonou a vida do crime e, atualmente, está focada em sua gravidez. “Eu sempre deixei claro, desde o início da minha gravidez, que abri mão de tudo. Hoje em dia, o meu foco realmente é no meu filho”, afirmou.

Ainda na publicação, ela disse que, no crime, era conhecida como “Bibi” e esclareceu que estão confundindo seu antigo apelido com o de Penélope, além de utilizarem fotos suas de forma indevida.

“Meu apelido nunca foi Japinha. Até estranhei bastante, mas meu apelido nunca foi esse”, destacou.

Ela também pediu para que respeitem seu momento: “Voltaram à tona algumas fotos minhas, o que pode acontecer, pois é o meu passado, e meu passado me condena. [...] Me deixem em paz, para que eu possa ter uma boa gestação e meu filho possa ter uma boa criação.”

Afinal, quem é a verdadeira Japinha do CV?

A história ganhou notoriedade após uma megaoperação policial no Rio de Janeiro. Na época, a “Japinha do CV”, apontada como uma das traficantes de linha de frente da facção Comando Vermelho e também apelidada de Penélope, chegou a ser dada como morta, o que gerou uma grande repercussão nas redes sociais.

No entanto, novas informações apresentadas pela advogada Lais Albuquerque indicam que o caso pode ter sido um equívoco. Segundo ela, a Japinha do CV e Penélope não são a mesma pessoa.

“Enquanto uns dizem que ‘Penélope da CV’ nunca foi do tráfico e apenas tirava fotos com armas, outros afirmam que ela foi confundida com a verdadeira Japinha do CV e que a mídia acabou misturando tudo”, escreveu a advogada.

As imagens que circularam na internet, segundo Lais, seriam de uma jovem chamada Maria Eduarda, que não possui envolvimento com facções criminosas e apenas posava com armas emprestadas de amigos para fazer fotos.