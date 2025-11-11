REVELAÇÕES
Não morreu! Verdadeira 'Japinha do CV' aparece viva e grávida
História ganhou novos capítulos
As histórias envolvendo a conhecida “Japinha do CV”ganharam novos capítulos. Após Maria Eduarda, mais conhecida como Penélope, afirmar que iria abrir o jogo sobre o caso, a verdadeira Japinha apareceu nas redes sociais.
Em um vídeo que rapidamente viralizou, a mulher contou que abandonou a vida do crime e, atualmente, está focada em sua gravidez. “Eu sempre deixei claro, desde o início da minha gravidez, que abri mão de tudo. Hoje em dia, o meu foco realmente é no meu filho”, afirmou.
Ainda na publicação, ela disse que, no crime, era conhecida como “Bibi” e esclareceu que estão confundindo seu antigo apelido com o de Penélope, além de utilizarem fotos suas de forma indevida.
Leia Também:
“Meu apelido nunca foi Japinha. Até estranhei bastante, mas meu apelido nunca foi esse”, destacou.
Ela também pediu para que respeitem seu momento: “Voltaram à tona algumas fotos minhas, o que pode acontecer, pois é o meu passado, e meu passado me condena. [...] Me deixem em paz, para que eu possa ter uma boa gestação e meu filho possa ter uma boa criação.”
Pronunciamento da verdadeira Japinha que a Mídia está confundindo o ex vulgo dela com o da Penélope não só o vulgo como fotos. pic.twitter.com/IyyRwvoctZ— Daily pra fofoca (@dailyprafofoca) November 6, 2025
Afinal, quem é a verdadeira Japinha do CV?
A história ganhou notoriedade após uma megaoperação policial no Rio de Janeiro. Na época, a “Japinha do CV”, apontada como uma das traficantes de linha de frente da facção Comando Vermelho e também apelidada de Penélope, chegou a ser dada como morta, o que gerou uma grande repercussão nas redes sociais.
No entanto, novas informações apresentadas pela advogada Lais Albuquerque indicam que o caso pode ter sido um equívoco. Segundo ela, a Japinha do CV e Penélope não são a mesma pessoa.
“Enquanto uns dizem que ‘Penélope da CV’ nunca foi do tráfico e apenas tirava fotos com armas, outros afirmam que ela foi confundida com a verdadeira Japinha do CV e que a mídia acabou misturando tudo”, escreveu a advogada.
As imagens que circularam na internet, segundo Lais, seriam de uma jovem chamada Maria Eduarda, que não possui envolvimento com facções criminosas e apenas posava com armas emprestadas de amigos para fazer fotos.
