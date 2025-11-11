Vereador é preso em operação policial contra o crime organizado na Bahia

Vereador do União Brasil foi preso em flagrante por tráfico e associação para o tráfico - Foto: Reprodução

O vereador Lucas de Souza Lemos, de 32 anos, (União Brasil), foi preso em flagrante nesta terça-feira, 11, na cidade de Itabela, no Extremo Sul da Bahia, durante uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar de combate ao crime organizado. A ação foi coordenada pela Delegacia Territorial de Itabela.

Na mesma operação, um homem identificado como Patrick André de Oliveira Tito, 26, morreu em confronto com os policiais, na Praça do Baralzinho, no bairro Bandeirantes. Segundo versão oficial, ao perceber a presença dos agentes, ele tentou fugir pulando o muro da residência e atirando. Ele ainda foi levado Hospital Frei Ricardo, onde morreu.

Patrick André morreu em confronto com a polícia | Foto: Reprodução

Investigado por homicídio e tráfico de drogas, ele estava com mandado de prisão em aberto. De acordo com a polícia, um revólver calibre 38 com seis estojos de munição calibre .38 deflagrados.

Durante as buscas, a mulher de Patrick Claudionice Silveira Rocha, 26, também foi presa em flagrante. Ela e o vereador foram encontrados dentro do imóvel e presos em flagrante por tráfico e associação ao tráfico.

Na residência, foram apreendidos sete munições calibre .9mm intactas, três munições calibre .38 intactas, 18 pinos com 24g de cocaína, um tablete de cocaína com 255g, balança de precisão, câmaras de segurança e celulares.



Material apreendido | Foto: Reprodução

O parlamentar, que foi eleito com 667 votos, e Claudionice foram levados à delegacia para prestar depoimento e seguem à disposição da Justiça. Eles devem passar por audiência de custódia nesta quarta-feira, 12, de forma on-line no fórum de Itabela.