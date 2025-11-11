Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME ORGANIZADO

Vereador é preso em operação policial contra o crime organizado na Bahia

Um homem foi morto e a mulher dele detida em flagrante por tráfico de drogas

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

11/11/2025 - 22:09 h
Vereador do União Brasil foi preso em flagrante por tráfico e associação para o tráfico
Vereador do União Brasil foi preso em flagrante por tráfico e associação para o tráfico -

O vereador Lucas de Souza Lemos, de 32 anos, (União Brasil), foi preso em flagrante nesta terça-feira, 11, na cidade de Itabela, no Extremo Sul da Bahia, durante uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar de combate ao crime organizado. A ação foi coordenada pela Delegacia Territorial de Itabela.

Na mesma operação, um homem identificado como Patrick André de Oliveira Tito, 26, morreu em confronto com os policiais, na Praça do Baralzinho, no bairro Bandeirantes. Segundo versão oficial, ao perceber a presença dos agentes, ele tentou fugir pulando o muro da residência e atirando. Ele ainda foi levado Hospital Frei Ricardo, onde morreu.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Patrick André morreu em confronto com a polícia
Patrick André morreu em confronto com a polícia | Foto: Reprodução

Investigado por homicídio e tráfico de drogas, ele estava com mandado de prisão em aberto. De acordo com a polícia, um revólver calibre 38 com seis estojos de munição calibre .38 deflagrados.

Durante as buscas, a mulher de Patrick Claudionice Silveira Rocha, 26, também foi presa em flagrante. Ela e o vereador foram encontrados dentro do imóvel e presos em flagrante por tráfico e associação ao tráfico.

Na residência, foram apreendidos sete munições calibre .9mm intactas, três munições calibre .38 intactas, 18 pinos com 24g de cocaína, um tablete de cocaína com 255g, balança de precisão, câmaras de segurança e celulares.

Material apreendido
Material apreendido | Foto: Reprodução

O parlamentar, que foi eleito com 667 votos, e Claudionice foram levados à delegacia para prestar depoimento e seguem à disposição da Justiça. Eles devem passar por audiência de custódia nesta quarta-feira, 12, de forma on-line no fórum de Itabela.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

armas Associação ao tráfico audiência de custódia Bahia Claudionice Silveira Rocha Cocaína Combate ao Crime Organizado Flagrante HOMICÍDIO Itabela Lucas de Souza Lemos munições Operação policial Patrick André de Oliveira Tito Polícia Civil prisão tráfico de drogas vereador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vereador do União Brasil foi preso em flagrante por tráfico e associação para o tráfico
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Vereador do União Brasil foi preso em flagrante por tráfico e associação para o tráfico
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

Vereador do União Brasil foi preso em flagrante por tráfico e associação para o tráfico
Play

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo

Vereador do União Brasil foi preso em flagrante por tráfico e associação para o tráfico
Play

Criança de 3 anos morre em incêndio em bar na Praia do Forte; veja vídeo

x