Sandro Filho é expulso do MBL após acusação de benefício à esposa

Vereador de Salvador, Sandro Filho (PP) - Foto: Antônio Queirós / CMS

O Movimento Brasil Livre (MBL) confirmou a expulsão do vereador de Salvador, Sandro Filho (PP) de seu quadro de membros. Em nota publicada nas redes sociais, o MBL justificou que a decisão foi tomada após denúncias de que ele teria beneficiado a esposa, Mariana, com um cargo de R$ 20 mil em uma terceirizada que prestaria serviços à Prefeitura de Salvador.

No comunicado, o MBL diz que foram colhidos depoimentos e analisados documentos fornecidos também pelo próprio vereador, e mesmo não sendo encontradas provas conclusivas de ilicitude, deliberou-se pela sua expulsão.

“Entre os elementos apurados, destaca-se a constituição de sociedade empresarial pela esposa do vereador para a abertura de um restaurante em parceria com o Sr. João Paulo Andrade Lisboa de Britto, ex-chefe de gabinete de dois ex-vereadores atualmente investigados por “rachadinhas” e compra de votos. Além disso, a análise das movimentações financeiras do vereador indicou gastos incompatíveis com a remuneração do cargo público, o que reforçou as suspeitas iniciais”, diz a nota.

Na semana passada, o MBL conseguiu aval do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para fundar o partido Missão. Sandro Filho era um dos nomes cotados para ser presidente da legenda na Bahia e buscava viabilizar a candidatura a deputado federal nas eleições de 2026.

Defesa

Sandro Filho também se manifestou por meio das redes sociais. Segundo o vereador, as acusações que circulam são falsas e têm o objetivo de manchar a imagem dele.

“Reafirmo que existe uma articulação de pessoas ruins com o objetivo de me prejudicar. Bati em muita gente grande, e eles fabricaram tudo, mesmo que baseado em suposições. No entanto, nesse cenário, entendo perfeitamente a posição do MBL. Colocar a mão no fogo numa situação dessas é difícil, pois está em jogo a história deles. Respeito a posição”, diz a nota.

A acusação

A acusação partiu de Roberto Monteiro, que se intitula como reverendo em seu perfil nas redes sociais, além de se considerar defensor da causa animal.

Segundo ele, Sandro não estaria cumprindo o papel dele de fiscalizador do Hospital Municipal Veterinário da Prefeitura de Salvador, além de ter contribuído para que a companheira receba o vultuoso salário na gestão. Contudo, Monteiro não apresentou quaisquer provas de que Marina estivesse recebendo o dinheiro.

"Vale a pena você e sua esposa receberem R$ 50 mil para, ao invés de fiscalizar, fechar os olhos? Que coisa feia. O povo elegeu você, Sandro Filho. O vereador recebe R$ 26 mil, a esposa recebe R$ 20 mil", disparou Monteiro, em vídeo no Instagram.

"Ele foi eleito dentro de Salvador para fiscalizar e cuidar das pessoas do município. [...] Ele é um vereador de vídeo. Você está pagando para ele postar um vídeo nas redes sociais todo mês”, completou o reverendo.