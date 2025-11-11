Vereador deixa cargo para se dedicar à pré-campanha estadual

Vereador Jurandy Carvalho (PSDB) - Foto: Divulgação/Ascom

Com o objetivo de se dedicar à pré-campanha para deputado estadual nas eleições do próximo ano, o vereador Jurandy Carvalho (PSDB) anunciou que vai se afastar do mandato em Feira de Santana por um período de quatro meses, a partir do dia 1º de dezembro.

Em pronunciamento na Câmara Municipal, na sessão desta terça-feira, 11, Jurandy explicou que a decisão foi tomada em conjunto com o grupo político liderado pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho e o vice-prefeito Pablo Roberto, além do suplente Albino Brandão Neto, que assumirá a vaga durante o período de licença.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Conversamos com o nosso líder maior, o prefeito José Ronaldo, e com o vice-prefeito Pablo Roberto. Ontem tivemos uma nova reunião e decidimos que no dia 1º de dezembro estarei me afastando da Câmara”, afirmou o vereador.

Jurandy fez questão de reforçar que a decisão reflete um projeto político coletivo, e não uma iniciativa individual. “Não há um acordo, há uma decisão de grupo. A gente faz política em grupo. Aprendi isso desde cedo no movimento estudantil e no cooperativismo. É assim que a gente vem construindo a política”, ressaltou.

O parlamentar também afirmou que seu principal objetivo é fortalecer a representação de Feira de Santana na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). “Quero mostrar a importância de se ter um deputado genuinamente feirense, que nasceu na zona rural e tem compromisso com o povo. A gente vai sair para ganhar, com fé em Deus, ouvindo a população e defendendo os interesses da nossa cidade”, completou.

Em nota à imprensa, o vereador reforçou que a licença tem como finalidade intensificar as articulações políticas em Feira de Santana e em toda a Bahia, sempre em alinhamento com o projeto do grupo liderado por José Ronaldo e Pablo Roberto. Durante o período de afastamento, Albino Brandão Neto assumirá o mandato na Câmara Municipal de Feira de Santana.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana