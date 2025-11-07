Menu
BAHIA

Assessora da Câmara de Feira de Santana morre após atropelamento

Andréa Lúcia, de 50 anos, estava internada há mais de duas semanas após ser atropelada

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

07/11/2025 - 19:36 h
Andréa Lúcia da Silva Oliveira, de 50 anos
A assessora parlamentar Andréa Lúcia da Silva Oliveira, de 50 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, 7, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. Ela estava internada desde o dia 20 de outubro no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), após ter sido atropelada por uma motocicleta na Avenida Senhor dos Passos, em frente à sede da prefeitura.

Segundo ia Polícia Civil, Andréa sofreu traumatismo craniano e permaneceu sob cuidados intensivos, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como morte acidental de trânsito e segue sob investigação pela 1ª Delegacia de Feira de Santana, que tenta identificar e localizar o motociclista envolvido.

A Câmara Municipal de Feira de Santana divulgou uma nota de pesar lamentando a morte da servidora, que integrava a equipe de assessoria do vereador Pedro Américo (Cidadania).

“Reconhecida pelo profissionalismo e dedicação ao trabalho, Andréa deixa um exemplo de amizade, compromisso e serviço público. Neste momento de profunda dor, a Casa manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando sinceros votos de conforto e paz”, destacou o comunicado oficial.

O vereador Pedro Américo também se pronunciou e descreveu Andréa como uma colaboradora exemplar e figura querida entre os colegas.

“Uma mãe amorosa, esposa dedicada e amiga cuja presença iluminava o ambiente de trabalho e a vida de todos ao seu redor”, escreveu o parlamentar.

De acordo com a Polícia Civil, o motociclista responsável pelo atropelamento ainda não foi identificado. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para auxiliar na apuração do caso.

x