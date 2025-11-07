BAHIA
Assessora da Câmara de Feira de Santana morre após atropelamento
Andréa Lúcia, de 50 anos, estava internada há mais de duas semanas após ser atropelada
Por Isabela Cardoso
A assessora parlamentar Andréa Lúcia da Silva Oliveira, de 50 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, 7, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. Ela estava internada desde o dia 20 de outubro no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), após ter sido atropelada por uma motocicleta na Avenida Senhor dos Passos, em frente à sede da prefeitura.
Segundo ia Polícia Civil, Andréa sofreu traumatismo craniano e permaneceu sob cuidados intensivos, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como morte acidental de trânsito e segue sob investigação pela 1ª Delegacia de Feira de Santana, que tenta identificar e localizar o motociclista envolvido.
A Câmara Municipal de Feira de Santana divulgou uma nota de pesar lamentando a morte da servidora, que integrava a equipe de assessoria do vereador Pedro Américo (Cidadania).
“Reconhecida pelo profissionalismo e dedicação ao trabalho, Andréa deixa um exemplo de amizade, compromisso e serviço público. Neste momento de profunda dor, a Casa manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando sinceros votos de conforto e paz”, destacou o comunicado oficial.
O vereador Pedro Américo também se pronunciou e descreveu Andréa como uma colaboradora exemplar e figura querida entre os colegas.
“Uma mãe amorosa, esposa dedicada e amiga cuja presença iluminava o ambiente de trabalho e a vida de todos ao seu redor”, escreveu o parlamentar.
De acordo com a Polícia Civil, o motociclista responsável pelo atropelamento ainda não foi identificado. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para auxiliar na apuração do caso.
