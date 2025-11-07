Simões Filho celebra 64 anos com foco em desenvolvimento e futuro - Foto: Reprodução/Redes sociais

Com o tema “Simões Filho - 64 anos: unidos pela história, juntos para o novo tempo”, a cidade celebrou nesta sexta-feira, 7, 64 anos de emancipação política. A programação especial contou com atividades culturais, religiosas e apresentações musicais que movimentaram a população.

“É um momento para reunir as famílias e celebrar tudo que Simões Filho representa: uma cidade viva, guerreira e cheia de esperança. E para marcar ainda mais essa data, também entregamos novos equipamentos para fortalecer a educação e garantir mais qualidade no aprendizado dos nossos estudantes”, destacou o prefeito da cidade, Del (UNIÃO).

Localizada a apenas a 20 km de Salvador, Simões Filho é a 7ª economia do Estado da Bahia e um dos mais importantes polos industriais da região, abrigando cerca de 200 indústrias de diferentes segmentos. A cidade também conta com um porto natural na Baía de Aratu, estratégico para o escoamento da produção local.

Para o gestor municipal, o momento é de otimismo e novos investimentos.

“Grandes empresas voltaram a olhar para Simões Filho, e outras já estão se instalando aqui. A nossa gestão tem trabalhado para captar cada vez mais recursos, simplificar processos e criar um ambiente favorável para quem quer empreender. Também estamos implementando programas voltados ao fortalecimento do comércio local e à geração de renda”, acrescentou.

Nos últimos meses, a administração municipal entregou diversas obras e equipamentos públicos, como a construção de novas Unidades Básicas de Saúde e creches em tempo integral em diferentes comunidades.

“Além disso, entregamos praças em localidades que ansiavam por esses equipamentos há bastante tempo. São investimentos em pilares que consideramos essenciais para o desenvolvimento da nossa cidade”, detalhou Del, destacando que a educação é um dos principais eixos da atual gestão.

“A educação é prioridade. Investimos na reforma de escolas e creches e estamos criando oportunidades para os jovens com programas de capacitação, bolsas de estudo e incentivo à cultura e ao esporte. Queremos que os jovens de Simões Filho tenham orgulho da sua cidade e enxerguem aqui as oportunidades para construir seu futuro”, concluiu.