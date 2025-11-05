Menu
CINEINSITE
CINEMA

Periperi vira sala de cinema: projeto leva telona gratuita ao bairro

Cinema Inflável chega a Salvador com sessões até domingo

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

05/11/2025 - 21:45 h | Atualizada em 05/11/2025 - 22:38
Cinema Inflável chegou à capital baiana
Cinema Inflável chegou à capital baiana -

Após percorrer diversas cidades do interior da Bahia, o Cinema Inflável chegou à Salvador. Iniciativa do Open Air Brasil, evento parceiro do Grupo A TARDE, o evento teve início nesta quarta-feira, 5, na Praça da Revolução, no bairro de Periperi, e segue até o domingo, 9. As exibições são totalmente gratuitas e contam, inclusive, com pipoca para o público.

Para abrir a programação na capital, foi escolhido o filme “Beleza da Noite”. A trama, ambientada em Salvador e estrelada pela atriz e cantora Larissa Luz, aborda temas como estética negra, autoestima e herança cultural. Estiveram presentes na sessão o roteirista Gildon Oliveira e a diretora Dayse Porto.

Em entrevista ao Portal A TARDE, ambos destacaram a importância de levar a produção para Salvador e o impacto que o cinema pode causar na vida das pessoas, principalmente, ao se discutir empoderamento no Novembro Negro.

Nova lei do streaming vai subir o preço da Netflix? Entenda
Cinema inflável chega a Salvador com filmes e pipoca grátis
Atriz famosa indicada 3 vezes ao Oscar morre aos 89 anos

“Para a gente, é importante levar essa história pra que todas as crianças, todas as meninas, consigam se reconhecer, entender, valorizar suas próprias belezas e sonhar. Eu acho que o filme é sobre sonho”, afirmou Dayse Porto.

Já Gildon Oliveira ressaltou a necessidade de projetos como o Cinema Inflável para aproximar o público do cinema brasileiro.

“Além do projeto já nascer enquanto um exercício de muito sucesso, uma conquista, é colocar o cinema onde ele deve estar, próximo das pessoas [...] E mostrar também que bairros periféricos têm toda a possibilidade de acolher isso, enquanto experiência, apreciar, entender e valorizar sua própria cultura”, afirmou.

Legado e resistência

O filme conta a história de uma mãe que concorre ao posto de Deusa do Ébano, do Ilê Aiyê, buscando mostrar à filha a importância das raízes e culturas ancestrais.

Presentes na exibição, os pais da atriz mirim Mayana Aleixo, que interpreta Suelen na trama, Daniele Aleixo e Lucas Villas-Boas, destacaram como o filme foi essencial para o reconhecimento racial da filha.

Cinema Inflável chegou à capital baiana
Cinema Inflável chegou à capital baiana | Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

“Eu acredito que, como outras crianças, ela tinha alguns conflitos internos, algumas dificuldades de aceitação, principalmente com o cabelo e a cor da pele também, porque ela estudava em uma escola particular e era a única criança negra na sala. Então, quando ela entrou no set de gravação e viu tantas pessoas negras trabalhando, abriu muito a mente dela”, contou a mãe, Daniele Aleixo.

Cinema Inflável pela Bahia

Com sessões gratuitas ao ar livre, o Cinema Inflável já percorreu diversas cidades da Bahia, entre elas, Cachoeira, Santo Amaro, Madre de Deus, Simões Filho, São Sebastião do Passé e Lauro de Freitas. Agora, chega à capital baiana, levando alegria e cultura para o público.

Cinema Inflável chegou à capital baiana
Cinema Inflável chegou à capital baiana | Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

O Cinema Inflável é apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank. A programação em Salvador segue de quarta-feira, 5, até domingo, 9, com uma agenda repleta de opções de filmes voltados especialmente para o público infantil. Confira:

  • Data: De 5 a 9 de novembro
  • Local: Praça da Revolução
  • Entrada gratuita
  • 05/11 (quarta)

18h - Abertura do evento

19h - Início da sessão

Curta “Mãe Solo”, de Camila Moraes

Filme: “Beleza da Noite” (Nacional) | Classificação: Livre

  • 06/11 (quinta)

18h - Abertura do evento + Recreação com o Grupo Stripulia

19h - Início da sessão

Curta "5 Fitas”, de Heraldo de Deus e Vilma Martins

Filme: “Gato de Botas – O Último Pedido” (Dublado) | Classificação: Livre

  • 07/11 (sexta)

18h - Abertura do evento + Recreação com o Grupo Stripulia

19h - Início da sessão

Curta "Pangeia”, de Xavier

Filme: “Meu Malvado Favorito 4” (Dublado) | Classificação: Livre

  • 08/11 (sábado)

18h - Abertura do evento + Recreação com o Grupo Stripulia

18h30 - Atividade Grupo Cultural 100% Afro-Indígena

19h - Início da sessão

Curta “Quando as Ondas do Mar Desligam”, de Yasoda Nanda e Assaggi Piá

Filme: “Sing 2” (Dublado) | Classificação: Livre

  • 09/11 (domingo)

19h - Abertura do evento + Início da sessão

Curta “Cantos da Cidade”, de Marília Ramos

Filme: “Nosso Sonho” (Nacional) | Classificação: 12 anos

x