LUTO

Atriz famosa indicada 3 vezes ao Oscar morre aos 89 anos

Atriz havia sido diagnosticada com uma doença pulmonar

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

05/11/2025 - 6:49 h
Atriz estrelou filmes de sucesso
Atriz estrelou filmes de sucesso

Aos 89 anos, a atriz americana Diane Ladd faleceu na última segunda-feira, 3, na Califórnia, EUA, informou a filha, Laura Dern. A artista foi indicada ao Oscar três vezes por seus papéis de coadjuvantes em ‘Alice Não Mora Mais Aqui’, ‘Coração Selvagem’ e ‘As Noites de Rose’.

A atriz, vencedora do Oscar por ‘História de um Casamento’, morreu em casa e havia sido diagnosticada com uma doença pulmonar.

Diane Ladd estrelou filmes como ‘Sob o Signo da Vingança’ (1973), o drama policial de David LynchCoração Selvagem’ (1990), a comédia de humor negro ‘Ruth em Questão’ (1996), ‘Tudo em Família’ (2001) e a série da HBO ‘Enlightened’ (2011), que protagonizou ao lado da filha.

Diane e Laura fizeram vários papéis juntas, e foram a primeira, e única, dupla de mãe e filha a receber indicações ao Oscar pelo mesmo filme no mesmo ano.

“Ela é simplesmente a maior atriz de todos os tempos. Você nem usa a palavra corajosa, porque ela simplesmente aparece assim na vida. Ela não se importa com o que ninguém pensa,” disse Dern sobre sua mãe em 2019.

