Série sobre crime brutal que chocou o Brasil chega no streaming em breve
Série vai contar a história da socialite Ângela Diniz
Por Edvaldo Sales
A vida da socialite Ângela Diniz, assassinada no fim de 1976 pelo então namorado, o empresário Doca Street, vai ser abordada pela minissérie ‘Ângela Diniz: Assassinada e Condenada’, na HBO Max. O programa vai ser protagonizado por Marjorie Estiano (‘Enterre Seus Mortos’).
Qual é a história de Ângela Diniz: Assassinada e Condenada?
A minissérie é baseada no conhecido e renomado podcast Praia dos Ossos, e retrata a trajetória de libertação de Ângela Diniz, uma mulher que, nos anos 1970, tomou a decisão de se separar do primeiro marido até ser assassinada com quatro tiros pelo último companheiro, que, assim como o primeiro, não aceitou suas escolhas. Em meio a embates e resistências, Ângela acabou pagando com a própria vida o preço de tentar viver do seu jeito e, em seu julgamento, tornou-se culpada pelo crime em que foi vítima.
Elenco de peso
Além de Marjorie Estiano, o elenco conta com Emilio Dantas (‘Todas as Mulheres do Mundo’), que assume o papel de Doca Street; Antônio Fagundes (‘Deus é Brasileiro’) no papel do advogado e ex-ministro do STF Evandro Lins Silva; Thiago Lacerda (‘Irmãos de Fé’), Camila Márdila (‘Ainda Estou Aqui’) e Yara de Novaes (‘Malu’), entre outros.
Ângela Diniz: Assassinada e Condenada é dirigida por Andrucha Waddington (‘Vitória’) e dividida em seis episódios. A minissérie estreia em 13 de novembro na HBO Max.
Séries
- Ângela Diniz: Assassinada e Condenada (13/11)
- I Love LA (2/11)
- Merteuil: Jogos de Sedução (14/11)
- Cold Case (T1-7 - 5/11)
- Pouca Fé (T2 - 7/11)
- Reis (T9 - 24/11)
Filmes
- O Melhor Espetáculo de Natal de Todos os Tempos (14/11)
- Faça Ela Voltar (28/11)
- A Fiança (14/11)
- Ninguém Sabe Quem Eu Sou (14/11)
- Uma Vida - A História de Nicholas Winton (28/11)
- Ferrari (7/11)
- Uma Prova de Coragem (14/11)
- Desespero Profundo (7/11)
- Uma Faísca de Natal (26/11)
- Um Amor de Natal (26/11)
- Histórias Extraordinárias (15/11)
- O Destemido Senhor da Guerra (19/11)
- Jumanji: Bem-Vindo à Selva (15/11)
- Anjos da Noite: Guerras de Sangue (19/11)
- Sangue Pela Glória (5/11)
- Anjos da Noite: A Rebelião (19/11)
Documentários
- Meu Ayrton por Adriane Galisteu (6/11)
- Narrativas Negras Não Contadas (T2 - 10/11)
- One to One: John & Yoko (14/11)
- O Caso Vallecas (7/11)
- Alex vs. A-Rod (6/11)
- Só Acontece na Flórida (T2 - 28/11)
- Thoughts & Prayers (18/11)
- O Sniper de DC (4/11)
- Se O Destino Quiser (17/11)
- Eva Longoria: Searching for Mexico (11/11)
- Eva Longoria: Searching for Spain (18/11)
- Presos em Flagrante: Tretas (T2 - 11/11)
- As Piores Prisões do Mundo (T5 - 19/11)
- Animais Drogados (4/11)
Realities e Especiais
- Harry Potter: Bruxos da Confeitaria (T2 - 2/11)
- Masterchef Celebridades (21/11)
- Cartas na Mesa: Desafio Culinário (12/11)
- Bem-vindo à Família Plath (T7 - 19/11)
- Chef Alex Contra Todos (T4 - 26/11)
- Wicked: Uma Noite Maravilhosa (14/11)
Esportes
UEFA Champions League (4, 5, 25 e 26/11)
Animação e Conteúdo Infantil
- Numberblocks (T5 e T6 - 10 e 24/11)
- Krypto Salva o Dia (28/11)
- Todos Contra os Dus (3/11)
- As Meninas Superpoderosas (17/11)
- É Assim Que um Amor Começa! (T2 - 11/11)
- Black Clover (T3 - 25/11)
- Adult Swim Smalls (T1-7 - 15/11)
- Gary, o Caçador de Demônios (7/11)
As datas de estreia estão sujeitas a alterações pela HBO Max.
