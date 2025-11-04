Série sobre crime brutal que chocou o Brasil chega no streaming em breve

‘Ângela Diniz: Assassinada e Condenada’ estreia na HBO Max em breve - Foto: Divulgação

A vida da socialite Ângela Diniz, assassinada no fim de 1976 pelo então namorado, o empresário Doca Street, vai ser abordada pela minissérie ‘Ângela Diniz: Assassinada e Condenada’, na HBO Max. O programa vai ser protagonizado por Marjorie Estiano (‘Enterre Seus Mortos’).

Qual é a história de Ângela Diniz: Assassinada e Condenada?

A minissérie é baseada no conhecido e renomado podcast Praia dos Ossos, e retrata a trajetória de libertação de Ângela Diniz, uma mulher que, nos anos 1970, tomou a decisão de se separar do primeiro marido até ser assassinada com quatro tiros pelo último companheiro, que, assim como o primeiro, não aceitou suas escolhas. Em meio a embates e resistências, Ângela acabou pagando com a própria vida o preço de tentar viver do seu jeito e, em seu julgamento, tornou-se culpada pelo crime em que foi vítima.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Elenco de peso

Além de Marjorie Estiano, o elenco conta com Emilio Dantas (‘Todas as Mulheres do Mundo’), que assume o papel de Doca Street; Antônio Fagundes (‘Deus é Brasileiro’) no papel do advogado e ex-ministro do STF Evandro Lins Silva; Thiago Lacerda (‘Irmãos de Fé’), Camila Márdila (‘Ainda Estou Aqui’) e Yara de Novaes (‘Malu’), entre outros.

Ângela Diniz: Assassinada e Condenada é dirigida por Andrucha Waddington (‘Vitória’) e dividida em seis episódios. A minissérie estreia em 13 de novembro na HBO Max.

Assista ao trailer:

Confira todas as estreias da HBO Max em novembro:

Séries

Ângela Diniz: Assassinada e Condenada (13/11)

I Love LA (2/11)

Merteuil: Jogos de Sedução (14/11)

Cold Case (T1-7 - 5/11)

Pouca Fé (T2 - 7/11)

Reis (T9 - 24/11)

Filmes

O Melhor Espetáculo de Natal de Todos os Tempos (14/11)

Faça Ela Voltar (28/11)

A Fiança (14/11)

Ninguém Sabe Quem Eu Sou (14/11)

Uma Vida - A História de Nicholas Winton (28/11)

Ferrari (7/11)

Uma Prova de Coragem (14/11)

Desespero Profundo (7/11)

Uma Faísca de Natal (26/11)

Um Amor de Natal (26/11)

Histórias Extraordinárias (15/11)

O Destemido Senhor da Guerra (19/11)

Jumanji: Bem-Vindo à Selva (15/11)

Anjos da Noite: Guerras de Sangue (19/11)

Sangue Pela Glória (5/11)

Anjos da Noite: A Rebelião (19/11)

Documentários

Meu Ayrton por Adriane Galisteu (6/11)

Narrativas Negras Não Contadas (T2 - 10/11)

One to One: John & Yoko (14/11)

O Caso Vallecas (7/11)

Alex vs. A-Rod (6/11)

Só Acontece na Flórida (T2 - 28/11)

Thoughts & Prayers (18/11)

O Sniper de DC (4/11)

Se O Destino Quiser (17/11)

Eva Longoria: Searching for Mexico (11/11)

Eva Longoria: Searching for Spain (18/11)

Presos em Flagrante: Tretas (T2 - 11/11)

As Piores Prisões do Mundo (T5 - 19/11)

Animais Drogados (4/11)

Realities e Especiais

Harry Potter: Bruxos da Confeitaria (T2 - 2/11)

Masterchef Celebridades (21/11)

Cartas na Mesa: Desafio Culinário (12/11)

Bem-vindo à Família Plath (T7 - 19/11)

Chef Alex Contra Todos (T4 - 26/11)

Wicked: Uma Noite Maravilhosa (14/11)

Esportes

UEFA Champions League (4, 5, 25 e 26/11)

Animação e Conteúdo Infantil

Numberblocks (T5 e T6 - 10 e 24/11)

Krypto Salva o Dia (28/11)

Todos Contra os Dus (3/11)

As Meninas Superpoderosas (17/11)

É Assim Que um Amor Começa! (T2 - 11/11)

Black Clover (T3 - 25/11)

Adult Swim Smalls (T1-7 - 15/11)

Gary, o Caçador de Demônios (7/11)

As datas de estreia estão sujeitas a alterações pela HBO Max.