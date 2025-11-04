Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

HISTÓRIA TRÁGICA

Série sobre crime brutal que chocou o Brasil chega no streaming em breve

Série vai contar a história da socialite Ângela Diniz

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/11/2025 - 11:01 h
‘Ângela Diniz: Assassinada e Condenada’ estreia na HBO Max em breve
‘Ângela Diniz: Assassinada e Condenada’ estreia na HBO Max em breve -

A vida da socialite Ângela Diniz, assassinada no fim de 1976 pelo então namorado, o empresário Doca Street, vai ser abordada pela minissérie ‘Ângela Diniz: Assassinada e Condenada’, na HBO Max. O programa vai ser protagonizado por Marjorie Estiano (‘Enterre Seus Mortos’).

Leia Também:

Brasil em The Walking Dead? Possibilidade disso acontecer é real
A série de 5 episódios que está entre as mais assistidas da Netflix
Tremembé: como filha de Elize Matsunaga descobre que mãe matou pai?

Qual é a história de Ângela Diniz: Assassinada e Condenada?

A minissérie é baseada no conhecido e renomado podcast Praia dos Ossos, e retrata a trajetória de libertação de Ângela Diniz, uma mulher que, nos anos 1970, tomou a decisão de se separar do primeiro marido até ser assassinada com quatro tiros pelo último companheiro, que, assim como o primeiro, não aceitou suas escolhas. Em meio a embates e resistências, Ângela acabou pagando com a própria vida o preço de tentar viver do seu jeito e, em seu julgamento, tornou-se culpada pelo crime em que foi vítima.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Elenco de peso

Além de Marjorie Estiano, o elenco conta com Emilio Dantas (‘Todas as Mulheres do Mundo’), que assume o papel de Doca Street; Antônio Fagundes (‘Deus é Brasileiro’) no papel do advogado e ex-ministro do STF Evandro Lins Silva; Thiago Lacerda (‘Irmãos de Fé’), Camila Márdila (‘Ainda Estou Aqui’) e Yara de Novaes (‘Malu’), entre outros.

Ângela Diniz: Assassinada e Condenada é dirigida por Andrucha Waddington (‘Vitória’) e dividida em seis episódios. A minissérie estreia em 13 de novembro na HBO Max.

Assista ao trailer:

Confira todas as estreias da HBO Max em novembro:

Séries

  • Ângela Diniz: Assassinada e Condenada (13/11)
  • I Love LA (2/11)
  • Merteuil: Jogos de Sedução (14/11)
  • Cold Case (T1-7 - 5/11)
  • Pouca Fé (T2 - 7/11)
  • Reis (T9 - 24/11)

Filmes

  • O Melhor Espetáculo de Natal de Todos os Tempos (14/11)
  • Faça Ela Voltar (28/11)
  • A Fiança (14/11)
  • Ninguém Sabe Quem Eu Sou (14/11)
  • Uma Vida - A História de Nicholas Winton (28/11)
  • Ferrari (7/11)
  • Uma Prova de Coragem (14/11)
  • Desespero Profundo (7/11)
  • Uma Faísca de Natal (26/11)
  • Um Amor de Natal (26/11)
  • Histórias Extraordinárias (15/11)
  • O Destemido Senhor da Guerra (19/11)
  • Jumanji: Bem-Vindo à Selva (15/11)
  • Anjos da Noite: Guerras de Sangue (19/11)
  • Sangue Pela Glória (5/11)
  • Anjos da Noite: A Rebelião (19/11)

Documentários

  • Meu Ayrton por Adriane Galisteu (6/11)
  • Narrativas Negras Não Contadas (T2 - 10/11)
  • One to One: John & Yoko (14/11)
  • O Caso Vallecas (7/11)
  • Alex vs. A-Rod (6/11)
  • Só Acontece na Flórida (T2 - 28/11)
  • Thoughts & Prayers (18/11)
  • O Sniper de DC (4/11)
  • Se O Destino Quiser (17/11)
  • Eva Longoria: Searching for Mexico (11/11)
  • Eva Longoria: Searching for Spain (18/11)
  • Presos em Flagrante: Tretas (T2 - 11/11)
  • As Piores Prisões do Mundo (T5 - 19/11)
  • Animais Drogados (4/11)

Realities e Especiais

  • Harry Potter: Bruxos da Confeitaria (T2 - 2/11)
  • Masterchef Celebridades (21/11)
  • Cartas na Mesa: Desafio Culinário (12/11)
  • Bem-vindo à Família Plath (T7 - 19/11)
  • Chef Alex Contra Todos (T4 - 26/11)
  • Wicked: Uma Noite Maravilhosa (14/11)

Esportes

UEFA Champions League (4, 5, 25 e 26/11)

Animação e Conteúdo Infantil

  • Numberblocks (T5 e T6 - 10 e 24/11)
  • Krypto Salva o Dia (28/11)
  • Todos Contra os Dus (3/11)
  • As Meninas Superpoderosas (17/11)
  • É Assim Que um Amor Começa! (T2 - 11/11)
  • Black Clover (T3 - 25/11)
  • Adult Swim Smalls (T1-7 - 15/11)
  • Gary, o Caçador de Demônios (7/11)

As datas de estreia estão sujeitas a alterações pela HBO Max.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ângela Diniz hbo max

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
‘Ângela Diniz: Assassinada e Condenada’ estreia na HBO Max em breve
Play

Esse filme emocionante é apontado como maior obra-prima da Netflix

‘Ângela Diniz: Assassinada e Condenada’ estreia na HBO Max em breve
Play

O filme de terror sobre a vida de Jesus que está causando polêmica

‘Ângela Diniz: Assassinada e Condenada’ estreia na HBO Max em breve
Play

Truque de Mestre e mais: saiba o que assistir nos cinemas de Salvador

‘Ângela Diniz: Assassinada e Condenada’ estreia na HBO Max em breve
Play

O novo filme da Netflix que já é considerado um dos melhores do ano

x