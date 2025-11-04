Menu
CINEINSITE
SERÁ?

Brasil em The Walking Dead? Possibilidade disso acontecer é real

Possibilidade foi levantada pelo roteirista Scott M. Gimple

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/11/2025 - 6:42 h
The Walking Dead
The Walking Dead -

Como seria um apocalipse zumbi no Brasil? Essa é a pergunta que ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ pode responder em breve. A terceira, e penúltima temporada, da série de TV passou a ser exibida na segunda-feira, 3, pelo canal pago AMC Brasil.

O cocriador Scott M. Gimple não descartou a possibilidade de a história ganhar mais novos episódios e, quem sabe, com o herói interpretado por Norman Reedus passando pelo Brasil.

“Seria muito legal levá-lo até a América do Sul. Estamos tentando fazer coisas novas e ir a lugares onde nunca estivemos antes. Também queremos revisitar locais já conhecidos, mas com formas diferentes de contar histórias”, disse o roteirista, em entrevista ao Notícias da TV.

“Seria incrível ter algumas tramas clássicas de volta também. Tenho muitos sonhos e esperanças para a franquia, e acredito que ainda há oportunidades para fazermos muitas coisas legais”, disse Gimple.

The Walking Dead: Daryl Dixon
The Walking Dead: Daryl Dixon | Foto: Divulgação | AMC

Segundo ele, a chave para a longevidade de The Walking Dead, é a capacidade de se reinventar. “Esse é justamente o maior desafio: manter a narrativa fresca, mas respeitar o original”, afirmou.

“Por mais que a gente queira fazer muitas coisas novas, é importante honrar aquele piloto e tudo o que veio depois. Existe uma pressão enorme para entregar algo à altura de um público tão leal e de uma equipe que trabalha tão duro”, complementou.

Além disso, Gimple considera que a ambientação europeia, com duas temporadas na França e, agora, uma na Espanha, ajudou a dar uma nova energia à série. “Levar o Daryl para a Europa foi quase um macete, porque nunca tínhamos visto nossos personagens em lugares assim. Há tantas histórias incríveis e tanto sabor diferente quando colocamos esse personagem em outro cenário. Isso deu à série um frescor que o público ainda não tinha visto antes”, completou.

Os novos episódios de The Walking Dead: Daryl Dixon são exibidos pelo AMC Brasil toda segunda, às 22h, com reprise aos sábados, à meia-noite.

x