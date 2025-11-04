POLÊMICA
Tremembé: a prova que Cravinhos usou calcinha no presídio na vida real
Cravinhos da vida real disse que tinha “muita mentira” em ‘Tremembé’, série do Prime Video
Por Edvaldo Sales
Em uma das cenas mais comentadas da série ‘Tremembé’, do Prime Video, Cristian Cravinhos, interpretado por João Pedro Mariano, aparece de calcinha. Depois da repercussão, Cravinhos da vida real decidiu se pronunciar, afirmando nas redes sociais que há “muita mentira” e que o conteúdo não reflete a realidade.
Depois disso, o jornalista Ulisses Campbell, autor dos livros ‘Suzane: Assassina e Manipuladora’ (2020) e ‘Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido’ (2021), que serviram de base para a série, revelou provas de que o criminoso realmente usou calcinha.
Em resposta às alegações de Cravinhos, o autor decidiu usar as redes sociais para provar a veracidade da informação. Comparado por alguns fãs ao “Leo Dias do true crime” devido ao seu acesso a detalhes íntimos de figuras polêmicas, Campbell expôs publicamente evidências que corroboram a história contada.
“No jornalismo, um testemunho gravado não basta para publicar uma história, sobretudo quando ela é controversa. Muitas vezes é necessário apresentar provas materiais”, escreveu. Com essa justificativa, Ulisses publicou uma foto que seria a “famosa calcinha preta” que, segundo os relatos, teria sido usada por Cristian no presídio.
O jornalista também compartilhou uma imagem de uma carta supostamente escrita por Cristian, endereçada a “Duda”. Na série, o personagem que representa o relacionamento vivido por Cravinhos na prisão recebeu o apelido de “Lua”.
