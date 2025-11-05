Menu
CINEINSITE

Cinema inflável chega a Salvador com filmes e pipoca grátis

Projeto começa nesta quarta, 5, e termina domingo, 9

Redação

Por Redação

05/11/2025 - 11:00 h
A estrutura conta com uma tela inflável de 10 x 6 metros e capacidade para mil espectadores por sessão
O projeto Cinema Inflável estreia nesta quarta-feira, 5, em Salvador, levando cinema ao ar livre, totalmente gratuito, para a Praça da Revolução, em Periperi. A iniciativa, apresentada pelo Ministério da Cultura e Nubank, segue até domingo, 9, oferecendo uma programação diversificada com filmes de grande sucesso, curtas de artistas locais, distribuição de pipoca e atividades infantis. O cinema inflável é uma ação do Open Air Brasil, parceiro do grupo A TARDE.

A estrutura conta com uma tela inflável de 10 x 6 metros e capacidade para mil espectadores por sessão. As atividades começam sempre às 18h, com os filmes sendo exibidos a partir das 19h (exceto no domingo, que a sessão principal é às 19h após abertura às 18h).

Estreia com debate e cinema baiano

A estreia, nesta quarta-feira, 5, será especial com a exibição do longa-metragem baiano “Beleza da Noite”. O filme, ambientado em Salvador e estrelado por Larissa Luz, aborda temas como estética negra, autoestima e herança cultural. Após a sessão, haverá um debate com a participação do roteirista Gildon Oliveira e das diretoras Dayse Porto e Cecília Amado. Antes do longa, será exibido o curta “Mãe Solo”.

Diversão infantil e musical

A programação segue focada na família na quinta-feira, 6, com “Gato de Botas - O Último Pedido”, com direito a recreação e contação de histórias do Grupo Stripulia. Na sexta-feira, 7, a atração será o sucesso de animação “Meu Malvado Favorito 4”, também com atividades do Grupo Stripulia.

O sábado, 8, traz o musical “Sing 2”. Além das brincadeiras do Grupo Stripulia, o dia contará com a presença do Grupo Cultural 100% Afro-Indígena, promovendo música, dança e expressões populares.

Para encerrar a temporada na cidade, domingo, 9, será dedicado ao aclamado “Nosso Sonho”, que conta a trajetória da dupla Claudinho e Buchecha.

Um projeto de acessibilidade cultural

O Cinema Inflável é realizado pela D+3 Produções em coprodução com a Maré Produções. O projeto, que existe desde 2013, tem como missão tornar a experiência do cinema ao ar livre mais acessível. Em 2025, antes de chegar à Bahia, o evento já passou por 12 localidades no Distrito Federal, reunindo mais de 18 mil pessoas. A temporada baiana se estenderá até dezembro.

Para os interessados em acompanhar os próximos locais, o calendário completo pode ser conferido nas redes sociais do projeto, @cinemainflavel.

x