HOME > CINEINSITE
CINEMA

Gratuito! Cinema inflável transforma Lauro de Freitas em sala gigante

Projeto itinerante com exibições gratuitas e curtas locais chega à cidade

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

30/10/2025 - 19:38 h
Cinema possui uma tela inflável de 10 x 6 metros
Cinema possui uma tela inflável de 10 x 6 metros

Lauro de Freitas se prepara para viver um fim de semana diferente: entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, a Praça João Thiago dos Santos se transforma em uma grande sala de cinema a céu aberto. O Cinema Inflável, apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, traz sessões gratuitas, pipoca e atrações culturais para todas as idades.

O evento é parceiro do Open Air Brasil, projeto que também contou com patrocínio do Grupo A TARDE e recentemente presenteou Salvador com grandes noites de cinema ao ar livre, reunindo centenas de espectadores em clima de celebração à sétima arte.

O cinema possui uma tela inflável de 10 x 6 metros e capacidade para cerca de mil pessoas por sessão. Em 2025, o projeto já percorreu diversas cidades, reunindo mais de 18 mil pessoas em 12 edições.

Na Bahia, já passou por Cachoeira, Santo Amaro, Madre de Deus, Simões Filho e São Sebastião do Passé, e deve continuar até dezembro, totalizando 12 cidades na temporada.

Além das sessões principais, o evento valoriza a produção cultural local, exibindo curtas-metragens de artistas da região. A programação também envolve o Ponto de Cultura Aldeia Casa da Fonte, com apresentações das Beijuzeiras de Areia Branca, que preservam tradições e saberes populares, como o preparo do beiju, cantigas de roda e brincadeiras tradicionais.

A recreação infantil fica a cargo de Amendoim e Sua Turma, grupo especializado em práticas circenses e animação artística, que transforma o espaço em um ambiente de alegria e convivência.

Programação do cinema inflável gratuito!

Dia 31 de outubro (sexta-feira)

  • 18h – Abertura do evento + Recreação com Amendoim e Sua Turma
  • 19h Início da sessão
  • Curta: 'A História de um Rio - do Ipitanga ao Joanes', de Bárbara Menezes
  • Filme: 'Robô Selvagem' (dublado, livre)

Dia 1º de novembro (sábado)

  • 18h – Abertura + Ponto de Cultura Aldeia Casa da Fonte com as Beijuzeiras de Areia Branca + Recreação com Amendoim e Sua Turma
  • 19h – Início da sessão
  • Curta: 'As Sambadeiras do Parque São Paulo', de Camila Cardoso
  • Filme: 'Kayara - A Princesa Inca' (dublado, livre)

Dia 2 de novembro (domingo)

  • 18h – Abertura do evento + Recreação com Amendoim e Sua Turma
  • 19h – Início da sessão
  • Curta: 'Mergulhos Poéticos - Um Diálogo Entre a Poesia e o Audiovisual', de Tom Santos
  • Filme: 'Estrelas Além do Tempo' (dublado, livre)

