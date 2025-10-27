Só 5 episódios: essa série da Netflix promete prender do início ao fim

Série da Netflix é uma excelente opção para quem busca histórias envolventes - Foto: Divulgação

A minissérie mexicana Ninguém Nos Viu Partir estreou recentemente na Netflix e se mantém há mais de uma semana no top 10 da plataforma. Com apenas cinco episódios, a série é uma excelente opção para quem busca histórias envolventes, com narrativa dinâmica e episódios curtos, capazes de prender o público do início ao fim.

Inspirada em fatos reais, a produção acompanha Valeria Goldberg (Tessa Ía), uma jovem mãe que enfrenta o sequestro de seus filhos pelo ex-marido como forma de vingança, em meio a conflitos entre duas famílias judias poderosas da década de 1960.

A minissérie combina drama familiar, suspense psicológico e crítica social, explorando a luta de uma mãe contra o poder econômico, religioso e patriarcal que protege o ex-marido.



O centro da trama

No enredo, Valeria vê o marido Leo Saltzman (Emiliano Zurita) fugir com os filhos após o fim do casamento. A disputa familiar se transforma em uma luta desigual: de um lado, uma mãe desacreditada; do outro, um homem protegido por status, religião e poder econômico.

Determinada, Valeria desafia o sistema e atravessa fronteiras em busca das crianças. Cada episódio revela novos obstáculos, desde preconceito de gênero até manipulação institucional, e mostra como o controle masculino vai muito além do casamento.

O suspense inicial evolui para uma história sobre resistência e o preço de não se calar. O roteiro é assinado por María Camila Arias, com produção de Eduardo Díaz Casanova.

Uma história real inspiradora

A série é baseada no livro autobiográfico de Tamara Trottner, que, aos cinco anos, foi sequestrada junto do irmão pelo próprio pai e mantida afastada da mãe por três anos em diversos países, incluindo Itália, França, África do Sul e Israel.

Enquanto o livro narra a experiência da filha, a série adota a perspectiva da mãe, explorando a dor e os dilemas de Valeria ao lidar com o desaparecimento das crianças.

Em entrevista a Langosta Literaria, Trottner afirmou: “Ainda não consigo acreditar que uma história, primeiro vivida por mim e depois escrita por mim, tenha se tornado uma série da Netflix. É o nível mais alto que se pode alcançar.”

Ela também elogiou a adaptação por complementar a narrativa do livro, oferecendo uma perspectiva diferente aos leitores.

A trama aborda o conceito de violência vicária, quando os filhos são usados como instrumento de vingança entre os pais. Cada episódio evidencia o impacto psicológico e social desse tipo de conflito, mostrando os desafios legais, culturais e familiares enfrentados por Valeria.

A produção é, portanto, mais do que apenas uma história de suspense: é um drama humano intenso, que mistura questões de maternidade, controle social e sobrevivência.