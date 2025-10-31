10 filmes de suspense intensos para ver na Netflix neste fim de semana

Fugindo das opções mais óbvias do catálogo, alguns filmes da Netflix vêm conquistando o público - Foto: Divulgação

O fim de semana é o momento perfeito para mergulhar em boas histórias de suspense, e a Netflix reúne produções que desafiam o público com tramas inteligentes, cheias de tensão, segredos e dilemas morais.

São filmes que exploram o lado mais sombrio da natureza humana e garantem momentos de puro nervosismo, mistério e emoção. Entre thrillers psicológicos e dramas intensos, essas obras se destacam por seus roteiros envolventes e atuações marcantes.

Fugindo do comum, cada uma delas oferece uma experiência única, seja pelo ritmo crescente da narrativa, pelos personagens ambíguos ou pelas reviravoltas inesperadas que deixam o espectador sem fôlego até o último minuto.



Com tantas opções disponíveis, escolher o que assistir pode ser uma tarefa difícil. Mas, se a ideia é transformar o fim de semana em uma maratona de tensão e suspense, esta seleção é o ponto de partida ideal para quem busca histórias que mexem com a mente e o coração.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE reuniu dez filmes de suspense disponíveis na Netflix que merecem entrar na sua lista. Prepare a pipoca, diminua as luzes e esteja pronto para enfrentar narrativas intensas que vão te prender do começo ao fim.

10 filmes de suspense para assistir agora na Netflix

Fratura

Cena de Fratura | Foto: Divulgação

Ray está em uma viagem de carro com a esposa, Joanne, e a filha, Peri, quando um acidente muda tudo. Após uma queda que resulta em um braço quebrado, a família corre para o hospital mais próximo em busca de ajuda.



Depois de uma confusão com a equipe médica, Ray finalmente vê esposa e filha seguirem para um exame. Exausto, ele adormece na sala de espera, mas, ao acordar, descobre um pesadelo: não há nenhum registro delas no hospital, como se nunca tivessem existido, desesperado, Ray está determinado para conseguir encontrar sua família.

Rebel Ridge

Cena de Rebel Ridge | Foto: Divulgação

Terry Richmond, ex-fuzileiro naval, chega à pequena Shelby Springs com um objetivo claro: pagar a fiança do primo e tirá-lo do perigo. No entanto, quando suas economias são confiscadas injustamente, ele se vê em confronto direto com o delegado autoritário Sandy Burnne e sua equipe violenta.



Com a ajuda inesperada da oficial de justiça Summer McBride, Terry descobre uma teia de corrupção que domina a cidade. À medida que a conspiração se aprofunda, ele é forçado a revisitar seu passado militar e lutar não apenas pela liberdade da comunidade, mas também pela vida daqueles que ama.

Jaula

Cena de Jaula | Foto: Divulgação

Paula e o marido estão voltando de um jantar quando encontram uma jovem vagando sozinha pela estrada. Duas semanas depois, sem que ninguém a reclame, o casal decide acolhê-la temporariamente, transformando completamente a rotina da família.



No entanto, a convivência se complica quando a menina revela um comportamento inquietante: ela acredita que um monstro a punirá caso saia de um quadrado de giz desenhado no chão. À medida que um laço intenso se forma entre as duas, Paula se vê envolvida em uma busca sombria e perigosa para desvendar o passado misterioso da garota.



Eu Me Importo

Cena de Eu Me Importo | Foto: Divulgação

Marla Grayson é uma bem-sucedida guardiã legal que construiu uma vida de luxo explorando idosos ricos sob sua tutela. Manipuladora e implacável, ela acredita ter encontrado sua próxima “vítima perfeita”, mas o plano desmorona quando descobre que a mulher aparentemente indefesa esconde segredos perigosos.



A partir daí, Marla se vê presa em um jogo de poder e sobrevivência, onde precisará usar toda sua inteligência se quiser sair viva.

Passei Por Aqui

Cena de Passei Por Aqui | Foto: Divulgação

Toby é um jovem grafiteiro que não busca fama pública, mas invade as casas de ricos e poderosos para deixar sua marca, lembrando-os de que ninguém está além da vulnerabilidade. Junto do amigo Jay, ele desafia a elite, até que a gravidez da namorada de Jay rompe a parceria.



Sozinho, Toby decide continuar a missão e invade a residência do respeitado ex-juiz Hector Blake. No porão da casa, ele descobre um segredo capaz de colocar todos ao seu redor em grave perigo e acaba se envolvendo em uma teia de mistérios.

Casa de Dinamite

Cena de Casa de Dinamite | Foto: Divulgação

Casa de Dinamite acompanha as tensas investigações nos Estados Unidos após um misterioso ataque com míssil.

Pressionados a identificar os responsáveis e reagir rapidamente, as autoridades norte-americanas enfrentam uma corrida contra o tempo para garantir uma retaliação eficaz enquanto tentam desvendar a origem e os motivos do atentado.



Rastros de Um Sequestro

Cena de Rastros de Um Sequestro | Foto: Divulgação

Um homem é sequestrado e volta para casa 19 dias depois sem nenhuma lembrança do que viveu nesse período. Seu irmão, Jin-seok, inicialmente aliviado com o retorno, começa a perceber comportamentos estranhos e inquietantes.



Determinado a entender o que realmente aconteceu, ele embarca em uma busca obsessiva pela verdade em uma jornada repleta de mistério, tensão e revelações perturbadoras.

Um Crime de Mestre

Cena de Um Crime de Mestre | Foto: Divulgação

Willy Beachum é um jovem promotor público em ascensão, com 97% de sucesso nos casos que atuou, prestes a assumir um cargo na renomada agência Wooton Sims. Antes de partir, porém, ele enfrenta seu último desafio: Ted Crawford, que matou a esposa após descobrir a traição dela.



O crime, à primeira vista, parece simples, com confissão clara e indícios de premeditação, mas Ted transforma o caso em um intricado labirinto jurídico, desafiando Willy a lutar por justiça em um jogo de inteligência e manipulação.

O Diabo de Cada Dia

Cena de O Diabo de Cada Dia | Foto: Divulgação

Ambientado entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã, O Diabo de Cada Dia narra a vida de diversos personagens em uma região esquecida de Ohio, cujos destinos acabam se entrelaçando de formas inesperadas. Willard Russell, veterano atormentado por horrores da guerra, não consegue impedir a morte agonizante de sua esposa, apesar de toda sua oração.



Ao mesmo tempo, o casal de assassinos em série Carl e Sandy Henderson percorre estradas americanas em busca de vítimas para fotografar e eliminar. No centro desse caos está Arvin Russell, filho órfão de Willard e Charlotte, que cresce com princípios morais, mas começa a mostrar um lado violento ao desconfiar que Preston Teagardin, líder religioso da cidade, é uma fraude.

As Linhas Tortas de Deus

Cena de As Linhas Tortas de Deus | Foto: Divulgação

Alice, investigadora particular, se interna em um hospital psiquiátrico fingindo sintomas de paranóia para investigar a morte misteriosa de um interno. Porém, o que ela encontra dentro do confinamento ultrapassa todas as suas expectativas, fazendo-a questionar sua própria sanidade.



Entre segredos obscuros e situações imprevisíveis, Alice é confrontada por um mundo desconhecido e perturbador que mudará para sempre sua percepção da realidade.