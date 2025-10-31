Pegação em Tremembé: criminosos mais famosos do Brasil fizeram a festa

Os prisioneiros estão sendo representados por atores famosos - Foto: Divulgação | Prime Video

Nomes como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Sandrão e Cristian Cravinhos são bastante lembrados pelos brasileiros quando o assunto é crimes famosos do país, mas pouco se fala sobre os relacionamentos homoafetivos desses criminosos.

Esse é um dos tópicos que a série ‘Tremembé’, produção nacional do Prime Video que promete abordar “causos” do Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, local que ficou conhecido como o “presídio dos famosos” por abrigar condenados de casos que chocaram o Brasil.

Triângulo amoroso

O programa é inspirado em livros do jornalista Ulisses Campbell e vai abordar, por exemplo, o triângulo amoroso polêmico envolvendo Matsunaga, Sandrão e von Richthofen. Segundo relatos, Suzane teria sido o motivo da separação entre Elize e Sandrão, ambas detentas em Tremembé.

Elas se conheceram na fábrica de roupas da prisão, período em que Sandrão e Elize ainda mantinham um relacionamento. Em setembro de 2014, Suzane e Sandrão oficializaram a união, em um procedimento interno de “reconhecimento afetivo”, que permite às presas viverem juntas em uma ala destinada a casais.

Sandrão foi condenada a 27 anos de prisão pelo sequestro e morte de um adolescente em 2003. Ela ficou conhecida após o caso em que sequestrou o vizinho de 14 anos, com ajuda de três cúmplices. O resgate inicialmente pedido foi de R$ 40 mil, reduzido depois a R$ 3 mil. Mesmo após o pagamento, o jovem foi encontrado morto, com um tiro na cabeça, amarrado, amordaçado e com um saco cobrindo o rosto.

Mesmo presa, a detenta se envolveu em novas ocorrências, entre elas, a agressão a um agente penitenciário, que resultou em sua transferência para Tremembé. Ainda assim, ela chegou a colaborar em eventos internos, como concursos de beleza da unidade prisional.

Sandrão passou a cumprir pena em regime semiaberto no Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos, após decisão judicial que permitiu a progressão de seu regime, em 2015. Ela acabou desaparecendo do olhar público após o fim da relação com Suzane.

Duda e Cristian Cravinhos

Outro personagem que vem chamando atenção do público é Duda, o preso que vive um romance com Cristian Cravinhos dentro da penitenciária. Na vida real, Duda se chamava Ricardo de Freitas Nascimento. Ele tinha 26 anos quando foi condenado por assalto à mão armada e transferido para Tremembé.

Duda acabou conseguindo vaga na ala onde estavam os irmãos Cravinhos. No livro Suzane: Assassina e Manipuladora, o jornalista Ulisses Campbell descreve o detento como um homem “de gestos bem femininos”, que rapidamente chamou atenção dentro da prisão, inclusive dos irmãos condenados pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen.

Segundo o livro, o primeiro contato foi com Daniel Cravinhos, que trabalhava na marcenaria do presídio. Duda reclamava da falta de um armário, e Daniel o aconselhou a não pagar propina por um espaço, oferecendo uma das portas do seu próprio. Pouco depois, o novato limpou e organizou o quarto dos irmãos e o gesto acabou aproximando os três.

Depois disso, Duda passou a dividir o alojamento com Daniel e Cristian. Ele e Cristian acabaram se envolvendo amorosamente. O relacionamento, mantido dentro do presídio, virou um dos pontos mais comentados da série da Amazon.

Cristian se apaixonou por Duda e o chamava pelo apelido carinhoso de Lua. Eles teriam vivido uma paixão intensa e marcada por ciúmes dentro da prisão até que Cravinhos saiu para o regime aberto e desfez a união.