EM CARTAZ
Bom Menino e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador
Cineinsite A TARDE montou uma lista de estreias, pré-estreias e filmes que estão em cartaz em Salvador
Por Beatriz Santos
Os cinemas de Salvador oferecem uma programação variada, com opções para todos os públicos. Entre os lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes de ação, comédia, terror e produções para toda a família.
Embora Bom Menino, filme de terror a partir da perspectiva de um cachorro, seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de longas em exibição garante alternativas que vão desde histórias repletas de sustos até obras mais reflexivas.
Leia Também:
Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.
Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando.
Confira as principais estreias e filmes em cartaz nos cinemas de Salvador!
BOM MENINO
Narrado pela perspectiva de um cão leal, Bom Menino acompanha Todd e seu fiel companheiro Indy enquanto se mudam para a antiga casa de campo da família após a morte de um parente. O lugar, que um dia pertenceu ao avô de Todd, carrega uma fama sombria: dizem que é habitado por um demônio antigo.
Ignorando os avisos, Todd tenta recomeçar ali. À medida que o dono começa a ser consumido por forças malignas, o pequeno cachorro se vê diante de uma luta desesperada contra o invisível, determinado a salvar quem mais ama.
TERROR EM SHELBY OAKS
Acompanhe a busca desesperada de Mia por sua irmã desaparecida, Riley, uma youtuber famosa por investigar o paranormal. A obsessão de Mia recomeça quando ela recebe uma fita misteriosa com indícios de que Riley ainda pode estar viva. A partir daí, ela mergulha em uma espiral de horror de um mal desconhecido, repleta de revelações perturbadoras e uma atmosfera sufocante.
ENTERRE SEUS MORTOS
Enterre Seus Mortos acompanha a rotina de Edgar Wilson (Selton Mello), um silencioso removedor de animais mortos que percorre as rodovias perigosas de Abalurdes, uma pequena e enigmática cidade fictícia onde a morte parece fazer parte da paisagem. Ao lado de seu parceiro de trabalho, Tomás (Danilo Grangheia), um ex-padre excomungado, Edgar cumpre suas tarefas com a frieza de quem já se acostumou ao fim da vida.
As ordens chegam por meio de Nete (Marjorie Estiano), chefe e namorada de Edgar, que coordena os chamados de bichos atropelados pelas estradas.
Mas quando Edgar é forçado a quebrar as regras do próprio ofício, algo se rompe no equilíbrio sombrio da cidade. O caos se instala, e presságios apocalípticos começam a surgir, levando o taciturno trabalhador a confrontar o limite entre o terreno e o divino
SPRINGSTEEN: SALVE-ME DO DESCONHECIDO
A cinebiografia musical acompanha a jornada criativa de uma das maiores lendas do rock americano, Bruce Springsteen, durante a concepção de seu sexto álbum de estúdio, o icônico Nebraska (1982).
Entre as pressões do estrelato e os fantasmas do passado, Springsteen mergulha em suas próprias sombras para criar uma das obras mais sinceras, melancólicas e reflexivas de sua trajetória.
SE NÃO FOSSE VOCÊ
Após um trágico acidente que tira a vida do marido e da irmã, Morgan Grant (Allison Williams) e sua filha adolescente Clara (Mckenna Grace) lutam para se reconectar. Mãe aos 18 anos, Morgan tenta proteger a filha dos mesmos erros que cometeu, enquanto Clara busca liberdade e identidade.
Em meio ao luto e a segredos do passado, ambas encontram novos amores que desafiam suas convicções e as obrigam a repensar o que realmente as une, e o que ainda pode separá-las para sempre.
A MEIA-IRMÃ FEIA
A Meia-Irmã Feia é uma releitura sombria e provocante do clássico conto da Cinderela. Desta vez, a história é contada pelos olhos de Elvira (Lea Myren), a meia-irmã desprezada da princesa. Vivendo em um reino onde a beleza define o poder, Elvira decide lutar pelo coração do príncipe e pela chance de mudar seu destino.
Mas, em meio a uma competição cruel e obsessiva pela perfeição física, ela embarca em uma jornada marcada por inveja, sangue e ambição. Determinada a ser a mais bela e conquistar o título de Rainha do Baile, Elvira ultrapassa todos os limites, revelando o lado mais sombrio dos contos de fadas que sempre sonhamos conhecer.
FRANKIE E OS MONSTROS
O filme acompanha Frankie, um "cabeça de costura" criado por um cientista maluco em um castelo isolado. Embora tenha sido feito para ser dócil e temer os humanos, ele decide enfrentar seu maior medo: deixar o castelo e descobrir o mundo real, ao lado de outros monstros.
MAURICIO DE SOUSA: O FILME
Veja a vida do criador da Turma da Mônica desde sua infância, da descoberta e paixão pelos quadrinhos à invenção de uma carreira considerada impossível na época, e suas aventuras para se sustentar e crescer profissionalmente.
O TELEFONE PRETO 2
Quatro anos após escapar de The Grabber, Finney Blake ainda luta para reconstruir sua vida depois do cativeiro. Quando sua irmã, Gwen, começa a receber ligações em sonhos pelo telefone preto e a ter visões perturbadoras de três garotos sendo perseguidos em um acampamento de inverno conhecido como Alpine Lake, os irmãos decidem desvendar o mistério — e confrontar um assassino que se tornou mais poderoso na morte, e mais significativo para eles, do que qualquer um poderia imaginar.
THE MASTERMIND
Em 1970, Mooney e dois colegas entram em um museu em plena luz do dia e roubam quatro obras de arte. Mas, quando guardar as peças se revela muito mais complicado do que roubá-las, Mooney vê sua vida se transformar em uma longa fuga, marcada por segredos e consequências que ele nunca imaginou enfrentar.
Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes