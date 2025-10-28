NOVIDADES
10 lançamentos imperdíveis de filmes e séries na Netflix em novembro
De clássicos a grandes retornos, a Netflix promete um mês recheado de estreias aguardadas
Por Beatriz Santos
Os assinantes da Netflix podem se preparar para um novembro repleto de novidades. A plataforma de streaming vai receber uma enxurrada de lançamentos entre filmes, séries e produções originais que prometem agradar aos fãs de diferentes gêneros, do terror e da fantasia à comédia e ao drama.
Entre os destaques do mês, está o retorno de uma das séries mais queridas dos últimos tempos: Stranger Things, que chega com novos episódios para encerrar um dos maiores fenômenos da Netflix.
Leia Também:
Além disso, os fãs de literatura e suspense terão a chance de conferir uma nova adaptação de Frankenstein, que promete uma abordagem moderna e sombria do clássico de Mary Shelley.
Com tanta opção chegando, o público vai ter dificuldade em escolher o que assistir primeiro. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE separou os principais títulos que entram no catálogo da Netflix em novembro.
Séries
O Monstro em Mim
Aggie Wiggs (Claire Danes) é uma autora consagrada que se afastou da vida pública após a trágica morte de seu filho pequeno, incapaz de escrever sob o peso do luto. Sua rotina solitária muda de forma inesperada quando Nile Sheldon (Matthew Rhys), um magnata imobiliário com passado controverso e suspeita no desaparecimento de sua esposa, compra a casa ao lado.
Fascinada e assustada com a história, Aggie encontra nela a inspiração que precisava para retomar sua carreira e escrever um novo livro. Mas à medida que mergulha na investigação e na criação literária, segredos sombrios emergem, arrastando-a para um ciclo de mistério e perigo que pode ser fatal.
- Data de lançamento: 13/11/2025
Stranger Things 5: Parte 1
Outono de 1987. Hawkins segue abalada pela abertura dos portais, e nossos heróis se unem pelo mesmo objetivo: encontrar e matar Vecna. Mas ele desapareceu e ninguém sabe seu paradeiro. Para complicar tudo, o governo colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou a caça à Onze, que precisou se esconder novamente.
Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, uma ameaça familiar volta à tona. A batalha final está chegando e, com ela, uma escuridão ainda mais poderosa e mortal. Para acabar com esse pesadelo, o grupo precisará se unir de novo pela última vez.
- Data de lançamento: 26/11/2025
Filmes
Trilogia Shrek
Em um pântano distante, Shrek vive sozinho e tranquilo até que sua rotina é interrompida por uma série de personagens de contos de fadas, como três ratos cegos, um lobo gigante e malvado e três porquinhos sem lar, todos expulsos pelo tirânico Lorde Farquaad.
Determinado a recuperar sua paz, Shrek propõe um acordo: ele e o Burro irão resgatar a princesa aprisionada, e em troca, todos os personagens poderão voltar para suas casas. Mas, ao conseguir salvar a princesa, Shrek descobre que essa aventura é apenas o começo de novos desafios e confusões.
Os filmes Shrek, Shrek 2 e Shrek Terceiro estarão disponíveis na plataforma a partir do dia 1º.
- Data de lançamento: 01/11/2025
O Último Mestre do Ar
O Último Mestre do Ar acompanha o conflito milenar entre a Nação do Fogo e as nações da Água, do Ar e da Terra, que lutam pela dominação do mundo. A guerra já dura um século, sem previsão de fim, e somente o Avatar, o único capaz de dominar os quatro elementos, pode restaurar o equilíbrio.
Quando Katara e seu irmão Sokka encontram o jovem e poderoso Aang, percebem que ele pode ser a chave para a paz. Juntos, eles embarcam em uma aventura perigosa, enfrentando desafios épicos na busca por justiça e harmonia entre as nações.
- Data de lançamento: 03/11/2025
A Melhor Mãe do Mundo
A Melhor Mãe do Mundo acompanha Gal, uma catadora de recicláveis que decide escapar dos abusos do marido, Leandro, após tentar denunciá-lo e ser ignorada pela polícia.
Determinada a proteger seus filhos, ela abandona a casa e coloca as crianças, Rihanna e Benin, em sua carroça, iniciando uma jornada perigosa pelas ruas de São Paulo. Para preservar a inocência dos pequenos, Gal transforma a fuga em uma grande aventura, enfrentando sacrifícios e desafios da vida nas ruas.
- Data de lançamento: 05/11/2025
Frankenstein
Vencedor do Oscar Guillermo del Toro traz uma nova vida ao clássico de Mary Shelley em Frankenstein, contando a história do brilhante — mas egocêntrico — cientista Victor Frankenstein, que se aventura em experimentos ousados para criar uma criatura do zero.
Sua ambição desmedida desencadeia uma tragédia tanto para o criador quanto para a criação, e a criatura, rejeitada pelo próprio inventor, busca vingança. Nesta adaptação, Del Toro explora os limites da ambição humana, o preço do conhecimento e o conflito entre criador e criação, em uma narrativa de horror e emoção que atravessa gerações.
- Data de lançamento: 07/11/2025
Nasce Uma Estrela
Jackson Maine (Bradley Cooper) é um cantor consagrado que, após uma apresentação, conhece Ally (Lady Gaga), uma cantora talentosa, mas insegura, que trabalha em um restaurante. Encantado por sua voz e personalidade, Jackson decide ajudá-la a alcançar o estrelato.
Enquanto Ally conquista fama e sucesso, Jackson enfrenta uma crise pessoal e profissional, lutando contra seus próprios demônios e os problemas com o álcool. Uma história emocionante sobre amor, ambição e os altos e baixos do mundo da música.
- Data de lançamento: 07/11/2025
Nos Seus Sonhos
Em Nos Seus Sonhos, os irmãos Stevie e Elliot são transportados para o universo mágico e encantador de seus próprios sonhos. Em busca do misterioso Sandman, capaz de realizar o maior desejo deles, ter uma família perfeita, os dois embarcam em uma aventura repleta de desafios e surpresas.
Pelo caminho, enfrentam desde uma girafa de pelúcia gigante até comidas transformadas em mortos-vivos e a temida Rainha dos Pesadelos. Uma história fantástica sobre coragem, imaginação e a força do vínculo entre irmãos.
- Data de lançamento: 14/11/2025
O Filho de Mil Homens
Crisóstomo (Rodrigo Santoro) é um pescador solitário de 40 anos que carrega a culpa por nunca ter tido filhos. Em sua busca por uma conexão paternal, ele conhece Camilo (Miguel Martines), um garoto órfão de 12 anos, e juntos iniciam uma jornada arriscada, mas transformadora, para construir uma família nada convencional.
No povoado onde vivem, o jovem incompreendido Antonino (Johnny Massaro) e Isaura (Rebeca Jamir), uma mulher fugindo da própria dor, cruzam seus caminhos. Unidos pelas experiências e desafios, os quatro descobrem o verdadeiro significado de família e a importância de compartilhar a vida.
- Data de lançamento: 19/11/2025
Documentários
Caso Eloá: Refém ao Vivo
Documentário reconstrói o sequestro que chocou o Brasil, trazendo novas perspectivas e depoimentos inéditos. Em 2008, a adolescente Eloá Pimentel, de 15 anos, foi feita refém pelo ex-namorado Lindemberg Alves, de 22 anos, em um episódio acompanhado em tempo real pelos canais de televisão.
Por mais de dois dias, a polícia negociou com o sequestrador enquanto o país acompanhava tensões, especulações e até entrevistas com Lindemberg. Este documentário revela trechos inéditos do diário de Eloá e entrevistas exclusivas com o irmão Douglas e a amiga Grazieli Oliveira, que pela primeira vez se pronunciam publicamente. Jornalistas e autoridades ainda analisam o caso, oferecendo novas visões sobre uma tragédia que marcou a história do Brasil.
- Data de lançamento: 12/11/2025
