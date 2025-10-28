10 lançamentos imperdíveis de filmes e séries na Netflix em novembro

Frankenstein é um dos principais lançamentos de novembro na Netflix - Foto: Divulgação

Os assinantes da Netflix podem se preparar para um novembro repleto de novidades. A plataforma de streaming vai receber uma enxurrada de lançamentos entre filmes, séries e produções originais que prometem agradar aos fãs de diferentes gêneros, do terror e da fantasia à comédia e ao drama.

Entre os destaques do mês, está o retorno de uma das séries mais queridas dos últimos tempos: Stranger Things, que chega com novos episódios para encerrar um dos maiores fenômenos da Netflix.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, os fãs de literatura e suspense terão a chance de conferir uma nova adaptação de Frankenstein, que promete uma abordagem moderna e sombria do clássico de Mary Shelley.



Com tanta opção chegando, o público vai ter dificuldade em escolher o que assistir primeiro. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE separou os principais títulos que entram no catálogo da Netflix em novembro.

Séries

O Monstro em Mim

Cena de O Monstro em Mim | Foto: Divulgação

Aggie Wiggs (Claire Danes) é uma autora consagrada que se afastou da vida pública após a trágica morte de seu filho pequeno, incapaz de escrever sob o peso do luto. Sua rotina solitária muda de forma inesperada quando Nile Sheldon (Matthew Rhys), um magnata imobiliário com passado controverso e suspeita no desaparecimento de sua esposa, compra a casa ao lado.



Fascinada e assustada com a história, Aggie encontra nela a inspiração que precisava para retomar sua carreira e escrever um novo livro. Mas à medida que mergulha na investigação e na criação literária, segredos sombrios emergem, arrastando-a para um ciclo de mistério e perigo que pode ser fatal.

Data de lançamento: 13/11/2025

Stranger Things 5: Parte 1

Cena de Stranger Things | Foto: Divulgação

Outono de 1987. Hawkins segue abalada pela abertura dos portais, e nossos heróis se unem pelo mesmo objetivo: encontrar e matar Vecna. Mas ele desapareceu e ninguém sabe seu paradeiro. Para complicar tudo, o governo colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou a caça à Onze, que precisou se esconder novamente.



Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, uma ameaça familiar volta à tona. A batalha final está chegando e, com ela, uma escuridão ainda mais poderosa e mortal. Para acabar com esse pesadelo, o grupo precisará se unir de novo pela última vez.

Data de lançamento: 26/11/2025

Filmes

Trilogia Shrek

Cena de Shrek | Foto: Divulgação

Em um pântano distante, Shrek vive sozinho e tranquilo até que sua rotina é interrompida por uma série de personagens de contos de fadas, como três ratos cegos, um lobo gigante e malvado e três porquinhos sem lar, todos expulsos pelo tirânico Lorde Farquaad.

Determinado a recuperar sua paz, Shrek propõe um acordo: ele e o Burro irão resgatar a princesa aprisionada, e em troca, todos os personagens poderão voltar para suas casas. Mas, ao conseguir salvar a princesa, Shrek descobre que essa aventura é apenas o começo de novos desafios e confusões.

Os filmes Shrek, Shrek 2 e Shrek Terceiro estarão disponíveis na plataforma a partir do dia 1º.

Data de lançamento: 01/11/2025

O Último Mestre do Ar

Cena de O Último Mestre do Ar | Foto: Divulgação

O Último Mestre do Ar acompanha o conflito milenar entre a Nação do Fogo e as nações da Água, do Ar e da Terra, que lutam pela dominação do mundo. A guerra já dura um século, sem previsão de fim, e somente o Avatar, o único capaz de dominar os quatro elementos, pode restaurar o equilíbrio.

Quando Katara e seu irmão Sokka encontram o jovem e poderoso Aang, percebem que ele pode ser a chave para a paz. Juntos, eles embarcam em uma aventura perigosa, enfrentando desafios épicos na busca por justiça e harmonia entre as nações.

Data de lançamento: 03/11/2025

A Melhor Mãe do Mundo

Cena de A Melhor Mãe do Mundo | Foto: Divulgação

A Melhor Mãe do Mundo acompanha Gal, uma catadora de recicláveis que decide escapar dos abusos do marido, Leandro, após tentar denunciá-lo e ser ignorada pela polícia.

Determinada a proteger seus filhos, ela abandona a casa e coloca as crianças, Rihanna e Benin, em sua carroça, iniciando uma jornada perigosa pelas ruas de São Paulo. Para preservar a inocência dos pequenos, Gal transforma a fuga em uma grande aventura, enfrentando sacrifícios e desafios da vida nas ruas.

Data de lançamento: 05/11/2025

Frankenstein

| Foto: Divulgação

Vencedor do Oscar Guillermo del Toro traz uma nova vida ao clássico de Mary Shelley em Frankenstein, contando a história do brilhante — mas egocêntrico — cientista Victor Frankenstein, que se aventura em experimentos ousados para criar uma criatura do zero.

Sua ambição desmedida desencadeia uma tragédia tanto para o criador quanto para a criação, e a criatura, rejeitada pelo próprio inventor, busca vingança. Nesta adaptação, Del Toro explora os limites da ambição humana, o preço do conhecimento e o conflito entre criador e criação, em uma narrativa de horror e emoção que atravessa gerações.

Data de lançamento: 07/11/2025

Nasce Uma Estrela

Cena de Nasce Uma Estrela | Foto: Divulgação

Jackson Maine (Bradley Cooper) é um cantor consagrado que, após uma apresentação, conhece Ally (Lady Gaga), uma cantora talentosa, mas insegura, que trabalha em um restaurante. Encantado por sua voz e personalidade, Jackson decide ajudá-la a alcançar o estrelato.

Enquanto Ally conquista fama e sucesso, Jackson enfrenta uma crise pessoal e profissional, lutando contra seus próprios demônios e os problemas com o álcool. Uma história emocionante sobre amor, ambição e os altos e baixos do mundo da música.



Data de lançamento: 07/11/2025

Nos Seus Sonhos

Cena de Nos Seus Sonhos | Foto: Divulgação

Em Nos Seus Sonhos, os irmãos Stevie e Elliot são transportados para o universo mágico e encantador de seus próprios sonhos. Em busca do misterioso Sandman, capaz de realizar o maior desejo deles, ter uma família perfeita, os dois embarcam em uma aventura repleta de desafios e surpresas.

Pelo caminho, enfrentam desde uma girafa de pelúcia gigante até comidas transformadas em mortos-vivos e a temida Rainha dos Pesadelos. Uma história fantástica sobre coragem, imaginação e a força do vínculo entre irmãos.

Data de lançamento: 14/11/2025

O Filho de Mil Homens

Cena de O Filho de Mil Homens | Foto: Divulgação

Crisóstomo (Rodrigo Santoro) é um pescador solitário de 40 anos que carrega a culpa por nunca ter tido filhos. Em sua busca por uma conexão paternal, ele conhece Camilo (Miguel Martines), um garoto órfão de 12 anos, e juntos iniciam uma jornada arriscada, mas transformadora, para construir uma família nada convencional.

No povoado onde vivem, o jovem incompreendido Antonino (Johnny Massaro) e Isaura (Rebeca Jamir), uma mulher fugindo da própria dor, cruzam seus caminhos. Unidos pelas experiências e desafios, os quatro descobrem o verdadeiro significado de família e a importância de compartilhar a vida.



Data de lançamento: 19/11/2025

Documentários

Caso Eloá: Refém ao Vivo

Cena de Caso Eloá: Refém ao Vivo | Foto: Divulgação

Documentário reconstrói o sequestro que chocou o Brasil, trazendo novas perspectivas e depoimentos inéditos. Em 2008, a adolescente Eloá Pimentel, de 15 anos, foi feita refém pelo ex-namorado Lindemberg Alves, de 22 anos, em um episódio acompanhado em tempo real pelos canais de televisão.



Por mais de dois dias, a polícia negociou com o sequestrador enquanto o país acompanhava tensões, especulações e até entrevistas com Lindemberg. Este documentário revela trechos inéditos do diário de Eloá e entrevistas exclusivas com o irmão Douglas e a amiga Grazieli Oliveira, que pela primeira vez se pronunciam publicamente. Jornalistas e autoridades ainda analisam o caso, oferecendo novas visões sobre uma tragédia que marcou a história do Brasil.