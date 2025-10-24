NO STREAMING
5 séries curtas de suspense para ver na Netflix neste fim de semana
Conheça produções intensas e cheias de surpresas que fogem do óbvio e prometem prender você do início ao fim
Por Beatriz Santos
O fim de semana é o momento ideal para mergulhar em boas histórias, e a Netflix está repleta de séries curtas e intensas que garantem doses certeiras de mistério e emoção.
Fugindo das opções mais óbvias do catálogo, algumas produções da plataforma vêm conquistando o público por sua mistura de suspense, drama e tramas psicológicas que prendem do primeiro ao último episódio.
Com tanta variedade disponível, escolher o que assistir pode ser um desafio. Mas, se a ideia é se deixar envolver por narrativas inteligentes, cheias de reviravoltas, crimes e personagens complexos, esta lista é o guia certo para o fim de semana.
Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE reuniu cinco séries de suspense imperdíveis na Netflix que merecem entrar na sua próxima maratona. Prepare a pipoca e o sofá, porque cada uma delas promete te deixar sem fôlego.
5 séries para assistir agora na Netflix
Mindhunter
Estados Unidos, 1977. Os agentes do FBI Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany) iniciam uma investigação pioneira para compreender a mente de assassinos em série.
Para construir o primeiro estudo criminal desse tipo, eles precisam enfrentar o ceticismo da própria agência, conquistar a confiança de criminosos brutais e mergulhar profundamente na psicologia de alguns dos mais perigosos assassinos da história. Série baseada em fatos reais.
Slasher
A série Slasher é uma antologia de terror em que cada temporada apresenta uma nova história com um assassino mascarado e um mistério a ser resolvido. As sinopses variam por temporada, mas o tema central é a presença de um assassino que mata pessoas de forma brutal, enquanto os protagonistas lutam pela sobrevivência, muitas vezes lidando com crimes do passado.
Na primeira temporada, uma mulher retorna à sua cidade natal e descobre que um assassino encapuzado está matando pessoas de forma semelhante aos assassinatos que ocorreram em sua infância.
Bem-Vindos à Vizinhança
O casal Nora (Naomi Watts) e Dean Brannock (Bobby Cannavale) finalmente realizaram o sonho de comprar a casa perfeita. Espaçosa e aconchegante, o novo lar era tudo que eles sempre quiseram para sua família.
Mas quando cartas anônimas começam a chegar em sua caixa de correio, o sonho rapidamente se transforma em pesadelo. Eles começam a receber mensagens estranhas com frequência de uma figura anônima que se auto-identifica como "O Observador".
Nas cartas, a pessoa explica sua obsessão pela casa e os questiona se conhecem a história por trás dela. Aos poucos, os bilhetes se tornam cada vez mais ameaçadores, levando a família a loucura. Baseada em fatos reais.
Ripley
Ripley acompanha Tom Ripley (Andrew Scott), um vigarista habilidoso que sobrevive aplicando golpes na Nova York dos anos 1960. Quando é pego em uma enrascada, ele recebe uma proposta tentadora: viajar à Itália para convencer o filho de um milionário e voltar pra casa.
O que parecia uma simples tarefa se transforma em uma perigosa teia de mentiras, ambição e assassinatos, onde cada escolha pode ser fatal.
The Sinner
The Sinner é uma série antológica (cada temporada uma história diferente) que investiga os mistérios por trás de crimes aparentemente inexplicáveis. A cada temporada, acompanhamos o detetive Harry Ambrose (Bill Pullman), um investigador experiente que precisa ir além das evidências para desvendar segredos profundamente enterrados.
Na primeira temporada, Ambrose se depara com o caso de Cora (Jessica Biel), uma mulher comum que, sem motivo aparente, comete um ataque brutal em plena praia, e não consegue explicar o porquê. À medida que mergulha na mente de Cora, Ambrose descobre que nada é tão simples quanto parece, e que cada crime esconde verdades perturbadoras.
