5 séries curtas de suspense para ver na Netflix neste fim de semana

Fugindo das opções mais óbvias do catálogo, algumas produções da Netflix vêm conquistando o público - Foto: Divulgação

O fim de semana é o momento ideal para mergulhar em boas histórias, e a Netflix está repleta de séries curtas e intensas que garantem doses certeiras de mistério e emoção.



Fugindo das opções mais óbvias do catálogo, algumas produções da plataforma vêm conquistando o público por sua mistura de suspense, drama e tramas psicológicas que prendem do primeiro ao último episódio.

Com tanta variedade disponível, escolher o que assistir pode ser um desafio. Mas, se a ideia é se deixar envolver por narrativas inteligentes, cheias de reviravoltas, crimes e personagens complexos, esta lista é o guia certo para o fim de semana.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE reuniu cinco séries de suspense imperdíveis na Netflix que merecem entrar na sua próxima maratona. Prepare a pipoca e o sofá, porque cada uma delas promete te deixar sem fôlego.

5 séries para assistir agora na Netflix

Mindhunter

Cena de Mindhunter | Foto: Divulgação

Estados Unidos, 1977. Os agentes do FBI Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany) iniciam uma investigação pioneira para compreender a mente de assassinos em série.



Para construir o primeiro estudo criminal desse tipo, eles precisam enfrentar o ceticismo da própria agência, conquistar a confiança de criminosos brutais e mergulhar profundamente na psicologia de alguns dos mais perigosos assassinos da história. Série baseada em fatos reais.



Slasher

Cena de Slasher | Foto: Divulgação

A série Slasher é uma antologia de terror em que cada temporada apresenta uma nova história com um assassino mascarado e um mistério a ser resolvido. As sinopses variam por temporada, mas o tema central é a presença de um assassino que mata pessoas de forma brutal, enquanto os protagonistas lutam pela sobrevivência, muitas vezes lidando com crimes do passado.



Na primeira temporada, uma mulher retorna à sua cidade natal e descobre que um assassino encapuzado está matando pessoas de forma semelhante aos assassinatos que ocorreram em sua infância.

Bem-Vindos à Vizinhança

Cena de Bem-Vindos à Vizinhança | Foto: Divulgação

O casal Nora (Naomi Watts) e Dean Brannock (Bobby Cannavale) finalmente realizaram o sonho de comprar a casa perfeita. Espaçosa e aconchegante, o novo lar era tudo que eles sempre quiseram para sua família.



Mas quando cartas anônimas começam a chegar em sua caixa de correio, o sonho rapidamente se transforma em pesadelo. Eles começam a receber mensagens estranhas com frequência de uma figura anônima que se auto-identifica como "O Observador".

Nas cartas, a pessoa explica sua obsessão pela casa e os questiona se conhecem a história por trás dela. Aos poucos, os bilhetes se tornam cada vez mais ameaçadores, levando a família a loucura. Baseada em fatos reais.

Ripley

Cena de Ripley | Foto: Divulgação

Ripley acompanha Tom Ripley (Andrew Scott), um vigarista habilidoso que sobrevive aplicando golpes na Nova York dos anos 1960. Quando é pego em uma enrascada, ele recebe uma proposta tentadora: viajar à Itália para convencer o filho de um milionário e voltar pra casa.



O que parecia uma simples tarefa se transforma em uma perigosa teia de mentiras, ambição e assassinatos, onde cada escolha pode ser fatal.



The Sinner

Cena de The Sinner | Foto: Divulgação

The Sinner é uma série antológica (cada temporada uma história diferente) que investiga os mistérios por trás de crimes aparentemente inexplicáveis. A cada temporada, acompanhamos o detetive Harry Ambrose (Bill Pullman), um investigador experiente que precisa ir além das evidências para desvendar segredos profundamente enterrados.



Na primeira temporada, Ambrose se depara com o caso de Cora (Jessica Biel), uma mulher comum que, sem motivo aparente, comete um ataque brutal em plena praia, e não consegue explicar o porquê. À medida que mergulha na mente de Cora, Ambrose descobre que nada é tão simples quanto parece, e que cada crime esconde verdades perturbadoras.