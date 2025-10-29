Menu
CINEINSITE
PARA VER AGORA!

Filme de terror proibido por 20 anos fica à disposição no Brasil; veja onde assistir

Lançado em 1996, filme tem George Clooney e Quentin Tarantino no elenco

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

29/10/2025 - 11:09 h | Atualizada em 29/10/2025 - 11:32
Filme está disponível no streaming -

Um clássico dos filmes de terror que foi censurado por 20 anos em vários países está disponível no streaming. ‘Um Drink no Inferno’, dirigido por Robert Rodriguez com George Clooney e Quentin Tarantino no elenco, conquistou fãs ao longo das décadas desde que foi lançado em 1996.

Qual a história de Um Drink no Inferno?

Os irmãos Seth (George Clooney) e Richard Gecko (Quentin Tarantino) são procurados pela polícia por 16 mortes. Eles sequestram um ex-pastor e seu casal de filhos para poderem atravessar a fronteira com o México e lá se dirigem à uma casa noturna frequentada por caminhoneiros e motoqueiros, que é uma mistura de cabaré e prostíbulo. Porém, ao chegar lá a dupla se depara com algo totalmente inacreditável.

Além de Clooney e Tarantino, o elenco ainda conta com Salma Hayek ('Frida'), Danny Trejo ('Balada do Pistoleiro'), Harvey Keitel ('Cães de Aluguel') e Tom Savini ('A Noite dos Morto-Vivos').

Um Drink no Inferno está no Paramount+.

