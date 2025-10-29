Filme de terror proibido por 20 anos fica à disposição no Brasil; veja onde assistir

Filme está disponível no streaming - Foto: Divulgação

Um clássico dos filmes de terror que foi censurado por 20 anos em vários países está disponível no streaming. ‘Um Drink no Inferno’, dirigido por Robert Rodriguez com George Clooney e Quentin Tarantino no elenco, conquistou fãs ao longo das décadas desde que foi lançado em 1996.

Qual a história de Um Drink no Inferno?

Os irmãos Seth (George Clooney) e Richard Gecko (Quentin Tarantino) são procurados pela polícia por 16 mortes. Eles sequestram um ex-pastor e seu casal de filhos para poderem atravessar a fronteira com o México e lá se dirigem à uma casa noturna frequentada por caminhoneiros e motoqueiros, que é uma mistura de cabaré e prostíbulo. Porém, ao chegar lá a dupla se depara com algo totalmente inacreditável.

Além de Clooney e Tarantino, o elenco ainda conta com Salma Hayek ('Frida'), Danny Trejo ('Balada do Pistoleiro'), Harvey Keitel ('Cães de Aluguel') e Tom Savini ('A Noite dos Morto-Vivos').

Um Drink no Inferno está no Paramount+.