Wagner Moura é indicado a prêmio importante pré-Oscar
O ator é um mais cotados para concorrer ao Oscar 2026
Por Franciely Gomes
Wagner Moura foi indicado a mais um prêmio por sua atuação no filme O Agente Secreto. O ator baiano e a trama de Kleber Mendonça Filho estão concorrendo nas nas categorias ‘Melhor Ator’ e ‘Melhor Roteiro Original’ na premiação Gotham Awards.
Apesar de ser um prêmio independente de cinema norte-americano, ele faz parte do circuito pré-Oscar e sonda os principais nomes dos possíveis indicados à maior premiação da história do cinema.
Em 2022 o Gotham premiou o longa ‘Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo’, que venceu a categoria de melhor filme no Oscar em 2023. Já em 2021 eles premiaram ‘Nomadland’, que venceu a categoria de 2022.
Concorrentes dos brasileiros
Dentre os concorrentes de wagner Moura estão Ethan Hawke (Blue Moon), Jessie Buckley (Hamnet), Josh O'Connor (The Mastermind), Lee Byung-hun (No Other Choice), Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria), Amanda Seyfried (O Testamento de Ann Lee), Sopé Dìrísù (My Father's Shadow), Jennifer Lawrence (Morra, Amor) e Tessa Thompson (Hedda).
Já os filmes ‘Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria’, ‘Foi Apenas um Acidente’, ‘O Som da Queda’ e ‘Sorry, Baby’ concorrem ao prêmio de melhor roteiro com ‘O Agente Secreto’.
