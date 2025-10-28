Menu
SUCESSO!

Wagner Moura é indicado a prêmio importante pré-Oscar

O ator é um mais cotados para concorrer ao Oscar 2026

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

28/10/2025 - 19:19 h
O artista protagoniza o filme 'O Agente Secreto'
O artista protagoniza o filme 'O Agente Secreto'

Wagner Moura foi indicado a mais um prêmio por sua atuação no filme O Agente Secreto. O ator baiano e a trama de Kleber Mendonça Filho estão concorrendo nas nas categorias ‘Melhor Ator’ e ‘Melhor Roteiro Original’ na premiação Gotham Awards.

Apesar de ser um prêmio independente de cinema norte-americano, ele faz parte do circuito pré-Oscar e sonda os principais nomes dos possíveis indicados à maior premiação da história do cinema.

Em 2022 o Gotham premiou o longa ‘Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo’, que venceu a categoria de melhor filme no Oscar em 2023. Já em 2021 eles premiaram ‘Nomadland’, que venceu a categoria de 2022.

Concorrentes dos brasileiros

Dentre os concorrentes de wagner Moura estão Ethan Hawke (Blue Moon), Jessie Buckley (Hamnet), Josh O'Connor (The Mastermind), Lee Byung-hun (No Other Choice), Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria), Amanda Seyfried (O Testamento de Ann Lee), Sopé Dìrísù (My Father's Shadow), Jennifer Lawrence (Morra, Amor) e Tessa Thompson (Hedda).

Já os filmes ‘Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria’, ‘Foi Apenas um Acidente’, ‘O Som da Queda’ e ‘Sorry, Baby’ concorrem ao prêmio de melhor roteiro com ‘O Agente Secreto’.

